Chris Weidman provavelmente teria se aposentado com a derrota de Bruno Silva: ‘Eu ia baixar as luvas’

Chris Weidman não contou a ninguém que estava pensando em se aposentar antes da luta contra Bruno Silva no UFC Atlantic City.

Apesar de ter afirmado anteriormente que sua capacidade de passar por um campo de treinamento sem lesões graves ou dores fortes determinaria seu futuro, o ex-campeão dos médios do UFC admite que não foi esse o caso. Em vez disso, Weidman confessou em A hora do MMA que seu desempenho contra Silva acabou decidindo se ele continuaria lutando ou não.

“Eu provavelmente teria me aposentado se não tivesse me apresentado lá”, disse Weidman. “Se [Silva] veio até mim e me deu uma surra, acho que ia baixar as luvas. Na verdade, nem contei isso para minha esposa nem para ninguém, mas no fundo da minha cabeça, eu estava [ready to retire].”

Olhando para trás, para seu acampamento, Weidman não poderia ter imaginado uma preparação melhor para se preparar para a luta. Ao contrário de seu retorno inicial de uma perna quebrada em agosto passado, Weidman se sentiu melhor do que nunca desta vez, mas isso não significava que tudo se traduziria na luta.

É por isso que Weidman manteve para si os pensamentos sobre a aposentadoria. Ele sabia que todas as pessoas ao seu redor viam o quanto ele melhorava entre as lutas, mas o resultado ainda era o que mais importava.

“Todos os meus parceiros de treino, meus treinadores, todos acham que estou melhor do que nunca”, disse Weidman. “Eles não conseguem acreditar como eu sou bom. Eles acham que me tornei um dos melhores caras do mundo de novo, mas na minha cabeça penso que já fiz tudo e conheço meu potencial. Eu sei o que eles veem. Eu sei que poderia estar lá com qualquer um.

“Mas se eu não conseguir me recompor no UFC, no cage na frente de todo mundo, não vou mais fazer isso. Então, se eu não tive um bom desempenho, acho que estava acabado.”

Assim que a luta começou e Weidman obteve sucesso em todas as facetas de seu jogo, seu comportamento mudou dramaticamente.

Ele superou Silva em pé em quase todas as trocas. Ele também deu chutes com má intenção, algo que teve dificuldade em fazer na primeira luta contra Brad Tavares.

Mesmo com uma finalização um tanto decepcionante, em que cutucadas efetivamente encerraram a noite de Silva em vez de golpes, Weidman sabia que ainda tinha muito para dar.

“Eu disse a mim mesmo que não iria me aposentar”, disse Weidman. “Meu corpo estava tão bem durante todo o treinamento.

“Eu me senti tão bem, a menos que não pudesse me apresentar lá, então não acho que deveria terminar.”

Agora que está determinado a lutar novamente, Weidman não está necessariamente voltando atrás, mas também não se opõe a aproveitar o ímpeto de sua recente vitória.

Ele está tirando férias muito necessárias com sua família agora, mas o jogador de 39 anos deu a entender seu interesse em retornar quando o UFC 302 chegar em Nova Jersey, no dia 1º de junho.

“Veremos o que acontece”, disse Weidman. “Vou tirar uma semana de folga. Vou voltar para a academia. Saí saudável. Vou voltar a treinar e tentar melhorar e veremos o que acontece. Eu sei que há outra luta em Jersey em junho.

“Vou te dizer uma coisa, o amor que recebi daquela multidão – eu sei que todo mundo no Twitter me odeia agora, mas se você estivesse na arena naquela noite, você me amava. Foi incrível lá. A multidão foi muito legal. Acho que foi uma ótima experiência para todos que estavam lá. Foi um momento divertido. Então aquele amor nordestino e as coisas deram certo para mim, especialmente em Atlantic City, e 100 por cento do tempo em Nova Jersey.”