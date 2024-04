Christie Brinkley dança enquanto o ex Billy Joel canta ‘Uptown Girl’ em show

Não há rixa entre ex-namorados Christie Brinkley dar Billy Joe … enquanto os ex-cônjuges compartilharam um momento doce no fim de semana – onde Bill estava cantando para ela mais uma vez.

A supermodelo compareceu ao show de seu ex-marido no MSG na sexta-feira – onde foi filmada dançando junto com o hit de Billy, “Uptown Girl” … que foi escrito sobre Christie naquela época.

Confira … Christie é vista sorrindo amplamente e balançando para frente e para trás no Jumbotron enquanto observa seu ex cantar seu hit. À primeira vista, ela tinha tudo a ver.

Os fãs não se cansavam da troca … com uma resposta viral no TikTok observando: “40 anos depois e seu ex ainda está sorrindo para você daquele jeito enquanto canta a música que escreveu sobre o quão rico e gostoso você é? Molusco vodu.”