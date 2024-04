Chute de bicicleta de João Félix foi suficiente para girar o Barcelona e derrotar o Cádiz

João Félix marcou um gol extraordinário para liderar Barcelona para uma vitória por 1 a 0 em Cádiz, na noite de sábado.

Apenas alguns dias depois de pegar um enorme Vitória por 3 a 2 fora de casa no Paris Saint-Germain no Liga dos Campeões, Xavi Hernández fez sete alterações em sua escalação inicial desde o jogo no Parc des Princes.

Romeno VermelhoEFE

Um Barcelona fortemente rodado lutou para criar chances de qualidade no primeiro tempo, mas Félix transformou o primeiro chute de seu time em gol para abrir o placar.

O atacante português recebeu a bola após cobrança de escanteio e conseguiu bater Jeremias Ledesma com um maravilhoso chute de bicicleta aos 37 minutos. O Barcelona desperdiçou uma grande oportunidade de aumentar a vantagem antes do intervalo, com o defesa-central do Cádiz Victor Chust tirando a bola da linha após um Fermín ataque baixo.

Barcelona garante os três pontos

O Cádiz reagiu após o intervalo e prendeu o Barcelona de volta à sua área nos primeiros momentos do segundo tempo. John vence Marc-André Ter Stegen antes da hora, mas seu gol foi anulado por impedimento.

Mesmo assim, o Barcelona parecia perigoso no contra-ataque, como Ferran Torres chute foi bloqueado por um zagueiro do Cádiz antes O golpe único de Felix foi ao lado.

José BretãoPA

Os visitantes fizeram uma tripla substituição aos 62 minutos, Pedri, Lamine Yamal e Jules Kounde saiu do banco em A oferta de Xavi para dar um impulso de energia à equipe e permitir que recuperassem o controle do jogo e ditassem o ritmo.

O Barcelona pressionou por um segundo, mas Yamal não consegui encontrar o alvo de um ângulo apertado e Golpe baixo de Felix bateu contra o poste. Faltando 12 minutos, Ter Stegen produziu uma grande defesa com uma mão para negar Diadie Samassekou naquela que foi a melhor chance do Cádiz no segundo tempo.

Com esta vitória, os Blaugrana permanecem em segundo lugar na tabela da LaLiga EA Sports, oito pontos atrás do líder Real Madrid. Quanto à equipa andaluza, o Cádiz está no terceiro lugar, a três pontos da segurança.