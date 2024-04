Ciara mostra peso na balança enquanto tenta perder 30 quilos

A cantora postou um despejo de fotos na quinta-feira, que foi basicamente apenas uma atualização sobre sua vida. Incluía muitas fotos diferentes – incluindo ela linda no carro, malhando, ela no estúdio, posando com amigos famosos, jogando pickleball e ela com os filhos.

Certamente é muito honesto da parte dela, o que sabemos que ela já é. Também está de acordo com algo que ela anunciou recentemente após o bebê nº 4… ou seja, o fato de ela estar perdendo muito peso. No início deste mês, Ciara disse que estava decidida a perder mais de 30 quilos.

Ela escreveu na época … ‘Tentando perder 70 libras após o bebê, me preparar para um show e uma turnê enquanto amamentava e administrar meus negócios … Grite para todas as minhas mães que estão entrando, vejo vocês!’

Como você deve saber, Ciara e Russel Wilson deu as boas-vindas a uma menina em dezembro – seu terceiro filho juntos . Eles também têm outros dois filhos… e Ciara divide um filho com Futuro .

De qualquer forma, com base no quão ativa Ciara é e no quão comprometida ela parece em perder o peso do bebê… algo nos diz que ela conseguirá atingir seu objetivo no devido tempo e muito mais.