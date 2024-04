Cigana Rose Blanchard se separa do marido por causa de discussões e culpa

Cigana Rosa Blanchard O conto de fadas pós-prisão com o marido chegou ao fim na semana passada – e agora… sabemos exatamente o que levou à separação.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Gypsy tem contado à família e amigos que seu marido distante, Ryan Anderson tornou-se super argumentativo após a libertação da prisão e constantemente a fazia sentir que não conseguia fazer nada certo.

Disseram-nos que um dos principais pontos de discórdia no relacionamento de Gypsy e Ryan era o aparente ciúme dele por ela passar o tempo com o pai – é isso que nossas fontes dizem que Gypsy tem dito às pessoas de qualquer maneira.

Em vez de apoiar seu vínculo com o pai, dizem que Gypsy sente que Ryan a fez se sentir culpada por não passar esse tempo exclusivamente com ele.

Depois de passar anos atrás das grades, dizem que Gypsy estava ansiosa para se reconectar e construir relacionamentos com sua família… e nossas fontes dizem que ela se sentiu sufocada pela constante culpa de Ryan. Também ouvimos agora que o círculo íntimo de Gypsy estava seriamente preocupado com as intenções de Ryan – especialmente pelo fato de ele só ter procurado Gypsy por causa de um desafio.