Ciroc não pretende substituir Diddy por 50 Cent como embaixador da marca

Um relatório afirmava que 50 centavos estava sendo planejado para substituir Diddy como o rosto de Ciroc – algo que agora sabemos que não é o caso… apesar do próprio cara aparentemente estar inclinado a isso.

Fontes ligadas à marca de vodka disseram ao TMZ que não há verdade nos rumores ou afirmações de que Fiddy é o principal nome sendo criticado entre os executivos da Ciroc – isso na esteira de Diddy e Ciroc (e sua empresa-mãe Diageo) seguirem caminhos separados no início deste ano. ano.

Um relatório chega ao ponto de citar um chefão anônimo do Ciroc que supostamente disse que 50 Cent foi na verdade sua escolha inicial para liderar o Ciroc em 2007… com essa pessoa anônima alegando que Diddy apareceu e “roubou o negócio .”

Agora que Ciroc e Diddy não são mais afiliados – lembre-se, eles se separaram após Diddy resolvendo seu processo contra a Diageo – o relatório sugeria que um plano estava sendo elaborado nos bastidores para convencer 50 pessoas a embarcar… incluindo uma suposta oferta de US$ 100 milhões.

O problema é o seguinte: pessoas com conhecimento direto sobre isso nos dizem que não há verdade alguma na noção de que Ciroc deseja atrair 50.

Na verdade, as pessoas no mundo dos anos 50 também estão recusando a história – nos dizendo que Fiddy está muito ocupado com sua própria marca Sire Spirits… que nos disseram ser vibrante e de muito sucesso.