Ciryl Gane aplaude Tom Aspinall por se esquivar das alegações: ‘Pare de tropeçar’

Ciryl Gane refuta as afirmações do campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall, de que Gane está se esquivando dele e de outros competidores na divisão.

Aspinall apareceu na edição de segunda-feira do A hora do MMA, onde a estrela em ascensão fez essas afirmações. Pouco depois, Gane reagiu às palavras de Aspinall no Twitter e até afirmou que veria Aspinall neste outono.

.@AspinallMMAEu nunca, jamais digo não a qualquer desafio ou oponente. Blaydes nunca foi uma opção. Eles disseram Pavlovich, eu disse que sim. Não se preocupe, vejo você em setembro, pare de tropeçar @Mickmaynard2 @danawhite -Ciryl Gane (@ciryl_gane) 9 de abril de 2024

“Eu nunca, jamais digo não a qualquer desafio ou oponente”, disse Gane a Aspinall. “[Curtis] Blaydes nunca foi uma opção. Eles disseram [Sergei] Pavlovich, eu disse que sim. Não se preocupe, vejo você em setembro. Pare de tropeçar.

Gane competiu duas vezes em 2023, onde fez 1-1. “Bon Gamin” deu as boas-vindas a Jon Jones de volta ao octógono na luta principal do UFC 285, em março de 2023, pelo título vago dos pesos pesados, e foi rapidamente finalizado no primeiro round.

O jogador de 33 anos se recuperou na coluna de vitórias seis meses depois, quando destruiu Serghei Spivac no UFC Paris por nocaute técnico no segundo round. Aspinall estava presente naquele card, pois esperava que isso levasse a uma luta com Gane, mas isso nunca se materializou, levando Aspinall a enfrentar Sergei Pavlovich pelo título interino dos pesos pesados ​​no UFC 295, em novembro. Aspinall parou Pavlovich na primeira rodada para vencer o campeonato.

Aspinall adoraria ter uma revanche com Curtis Blaydes em sua primeira defesa de título – o que pode acontecer neste verão, quando o UFC retornar ao Reino Unido para um esperado evento pay-per-view. Quando questionado por Ariel Helwani como ele reagiria caso o UFC lhe oferecesse Gane, Aspinall disse que certamente aceitaria, mas há alguns ressentimentos depois que ele afirma que Gane recusou lutas com ele – assim como com Blaydes e Pavlovich.

“Ele me dispensou em várias ocasiões e não sou o primeiro cara que ele demitiu, não sou o primeiro cara que ele se esquivou”, disse Aspinall. “Está lá fora para as pessoas verem. A razão pela qual consegui a luta com Pavlovich foi porque Ciryl não queria. Então ele se esquivou de Pavlovich, depois se esquivou de Curtis Blaydes – Curtis Blaydes já disse isso publicamente.

“Eu perguntei por ele anos atrás, mas não queria na época. Então perguntei por ele em Paris. Eles me levaram até lá, tentamos fazer aquela briga, ele não quis naquela época. Então veremos o que o UFC [wants] pendência.”