Classificações libra por libra do MMA: vencedores e perdedores do UFC 300 criam o caos nas paradas

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Dizer que os acontecimentos de UFC 300 teve um impacto nas classificações seria um eufemismo. Então, onde alguns dos maiores vencedores e perdedores da noite de sábado foram parar em nossas listas?

Alex Pereira é o responsável por quebrar o ranking peso por peso, então é justo que ele esteja tão perto para conquistá-los.

Após nocautear Jamahal Hill no primeiro round na luta principal de sábado, Pereira subiu duas posições para o segundo lugar. Ele está bem atrás de Islam Makhachev em pontos (o campeão dos leves do UFC ainda é nossa escolha unânime número 1), mas muito à frente do previsto quando você considera sua falta de experiência profissional no MMA.

Não precisamos repetir o absurdo da corrida de Pereira aos dois títulos do UFC (e agora sua primeira defesa bem-sucedida); Simplificando, não há equivalente ao que “Poatan” fez em apenas oito lutas em sua carreira no UFC. Normalmente, uma subida como essa nas paradas libra por libra exige que um campeão consiga um longo reinado pelo título. Em vez disso, temos Pereira trilhando seu próprio caminho ao vencer competições de alto nível em duas categorias de peso e agora ameaçando uma terceira se sua sugestão de passar para o peso pesado se concretizar.

É improvável que Pereira se torne o lutador peso por peso nº 1 do mundo, mas, novamente, tudo sobre sua ascensão à proeminência era improvável.

O rei dos meio-pesados ​​do Brasil não é nosso único grande destaque neste mês, já que o favorito dos fãs, Max Holloway, sobe sete posições para chegar ao 11º lugar, e Arman Tsarukyan faz sua estreia no 14º lugar.

O retorno de Holloway ao top 10 não deve ser nenhuma surpresa, já que ele conquistou a vitória mais memorável não apenas do UFC 300, mas de toda a sua gloriosa carreira, arrasando Justin Gaethje faltando um segundo para o final da luta em meio a uma agitação sem fôlego. . A vitória do campeonato “BMF” praticamente garante a Holloway uma chance pelo título dos leves ou dos penas, para que possamos ver o ex-campeão do UFC acelerar ainda mais sua subida na hierarquia.

Quanto a Tsarukyan, ele se consolidou como o melhor jovem talento com 155 libras, vencendo Charles Oliveira por decisão dividida. Uma revanche com Makhachev se aproxima, quando o melhor lutador do mundo acertar seus negócios com Dustin Poirier no UFC 302, no dia 1º de junho.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 4 Alex Pereira derrotou. Jamahal Hill, Arman Tsarukyan derrotou. Nº 6 Charles Oliveira, Nº 18 (empatado) Max Holloway derrotou. Nº 14 (empatado) Justin Gaethje, Nº 18 (empatado) Aljamain Sterling derrotou. Calvin Kattar

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 1 Islam Makhachev x Dustin Poirier (UFC 302, 1º de junho), Nº 6 Alexandre Pantoja x Steve Erceg (UFC 301, 4 de maio), Nº 13 Patchy Mix x Magomed Magomedov (Bellator Champions Series: Paris, 17 de maio), nº 17 Sean Strickland x Paulo Costa (UFC 302, 1º de junho), nº 19 Khamzat Chimaev x Robert Whittaker (UFC Fight Night, 22 de junho)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Anatoly Malykhin (3), Shavkat Rakhmonov (3), Johnny Eblen (2), Justin Gaethje (2), Patricio Pitbull (2), Dustin Poirier (2), Kamaru Usman (2), Jan Blachowicz (1), AJ McKee (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1), Vadim Nemkov (1), Jiri Prochazka (1)

Ela é baaaaaaaaaack.

A elevada classificação de Kayla Harrison durante seus dias no PFL sempre pareceu precária, dada a falta de profundidade no elenco da liga que ela percorreu no caminho para os títulos de torneio em 2019 e 2021. Sabíamos que estávamos vendo uma lutadora potencialmente dominante, mas também parecia que uma perda proporcionaria uma séria verificação da realidade.

Quando ela sofreu sua primeira derrota para Larissa Pacheco (depois de vencer Pacheco nas duas vezes anteriores em que lutaram), não demorou muito para que Harrison caísse na lista peso por peso. Uma vitória morna sobre Aspen Ladd pouco fez para restaurar seu entusiasmo.

Mas você não saberia disso, um salto para o UFC, uma redução para a divisão de 135 libras (na qual ela nunca havia competido antes) e uma vitória sobre a desafiante de longa data Holly Holm colocaram Harrison de volta entre os primeiros mulheres lutadoras do mundo. O bicampeão olímpico de judô salta oito posições, pouco abaixo do top 10.

Não sabemos com que consistência Harrison consegue atingir 135 libras (ou se ela consegue, considerando que desta vez ela precisava do subsídio de uma libra sem título), mas se ela tiver a chance de ganhar o cinturão, é difícil não acreditar que ela não terminará a história e potencialmente conseguirá uma campanha memorável pelo campeonato do UFC. Onde você está, Amanda Nunes?

Fora do UFC 300 (que também viu Zhang Weili manter o primeiro lugar no ranking com uma vitória sobre Yan Xiaonan), a desafiante peso mosca Manon Fiorot foi a que mais agitou. A francesa deu a Erin Blanchfield sua primeira derrota no UFC em uma luta que não foi muito acirrada, e agora ela pode se considerar uma das cinco melhores lutadoras peso por peso do mundo.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 1 Zhang Wei derrotou. Quando. 10Yan Xiaonan, não. 8Manon Fiorot derrotou. Quando. 5Erin Blanchfield, não. 11 Liz Carmouche derrotou. Quando. 15 Juliana Velásquez, não. 13Seika Izawa derrotou. Se Yoon Park, não. 14Rose Namajunas derrotou. Amanda Ribas, não. 15 Jéssica Andrade venceu. Marina Rodríguez, nº. 16 Taila Santos venceu. Ilara Joanne, nº. 19 Kayla Harrison derrotou. Quando. 20 (empatado) Holly Holm

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 20 Stamp Fairtex vs. Denice Zamboanga (ONE 167, 7 de junho)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Maycee Barber (5), Virna Jandiroba (2), Marina Rodriguez (2), Irene Aldana (1), Holly Holm (1), Lauren Murphy (1), Ketlen Vieira (1).

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Justin Gaethje deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta verdadeira e certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.