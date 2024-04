Clínica Julio Cesar Chavez: Como se chama e quanto cobra?

Júlio César Chávez é conhecido por ter sido um dos melhores boxeadores da história mexicana. Natural de Ciudad Obregn, Sonora conquistou vários títulos no ringue e seu nome continua sendo uma lenda entre os boxeadores mexicanos.

No entanto, ChávezSua carreira também foi ‘contaminada’ por problemas de dependência que o levaram a ‘chegar ao fundo do poço’, passando por problemas na carreira profissional e na vida pessoal.

Julio Cesar o próprio fez saber que tudo começou durante as comemorações de suas vitórias, nas quais houve consumo imoderado de substâncias alcoólicas.

Posteriormente, os vícios do então boxeador foram além das bebidas para drogas como a cocaína. Isso teria surgido em sua vida nas festas, já que ele passava dias sem dormir, precisando de algum tipo de substância para mantê-lo acordado, algo que ele mesmo destacou em entrevista recente ao Yordi Rosado.

Sua família tomou conhecimento da situação e, em 2011, seu filho Júlio César Chávez Jr. decidiu fazer algo a respeito. O jovem conseguiu atrair o pai para um centro de reabilitação.

Clínica de Julio Cesar Chavez, como se chama e quanto cobra?

Tendo ele próprio sido ‘prisioneiro’ e vítima de drogas e vícios, Júlio César Chávez tomou a decisão de criar instituições que pudessem ajudar pessoas em situações semelhantes.

Foi em 2013 que o ex-boxeador e um grupo de parceiros criaram clínicas de reabilitação denominadas ‘Clnica Baja del Sol’.

A partir deste ano de 2024, dispõem de dois centros nos quais, segundo a informação apresentada no seu site, oferecem serviços de desintoxicação, internamento, avaliação, diagnóstico e atendimento médico; atenção psicológica, equoterapia; bem como pós-tratamento e acompanhamento.

As clínicas estão localizadas em Granjas Familiares la Esperanza, em Tijuana, Baja California. E o outro está localizado em Colonia San Miguel em Culiacán, Sinaloa; que, embora não seja o seu local de origem, tornou-se a sua casa.

Se uma pessoa deseja ser hospitalizada ou um membro da família deseja que alguém próximo seja hospitalizado em um dos Júlio César Cháveznas clínicas do país, teriam que “pagar” cerca de US$ 25 mil pesos mexicanos por mês; embora os preços variem de acordo com o serviço.