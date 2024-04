CM Punk na corrida surreal do UFC: ‘Que porra eu estava pensando?’

CM Punk está tão perplexo com sua decisão de tentar o MMA quanto qualquer outra pessoa.

Há oito anos, no UFC 203, Punk subiu oficialmente ao octógono naquela que foi não apenas sua estreia profissional, mas sua primeira luta de MMA. Ele não foi um estreante comum, trazendo muitos fãs para o evento como um ex-megastar da WWE. Infelizmente, esse estrelato no wrestling pouco ajudou a entrar na jaula, e ele foi finalizado em pouco mais de dois minutos por Mickey Gall.

Punk, 45 anos, está de volta à WWE e, enquanto se prepara para aparecer em sua primeira WrestleMania desde 2013, ele reservou um momento para relembrar sua memorável sequência de duas lutas no UFC durante uma entrevista no A hora do MMA.

“Perguntei à minha esposa outro dia, porque eu disse algo, pensei, ‘Quanto eu tinha, 35 anos quando lutei?’”, Disse Punk. “E ela disse, ‘Ah, não, você tinha 36 ou 37 anos.’ Eu simplesmente perguntei: ‘O que diabos eu estava pensando?’”

Na verdade, Punk estava apenas seis semanas antes de completar 38 anos quando lutou contra Gall, e tinha 39 anos quando enfrentou Mike Jackson em sua segunda luta no UFC. A luta com Jackson também terminou em derrota, desta vez por decisão, embora o resultado tenha sido posteriormente anulado quando Jackson testou positivo para maconha.

A luta de Jackson aconteceu no UFC 225, na cidade natal de Punk, Chicago, e foi um acontecimento tumultuado. Antes do evento de junho de 2018, Punk estava sendo processado pelo colega lutador e ex-amigo Colt Cabana, que acusou Punk de quebra de contrato e fraude relacionada a um processo de 2014. Após uma saída amarga da WWE em 2014, Punk acusou notoriamente o médico da WWE, Christopher Amann, de negligência médica durante uma aparição no podcast de Cabana, que resultou em Amann processando Punk e Cabana por difamação. A reclamação de Cabana em 2018 dizia respeito a Punk supostamente concordando em pagar os honorários advocatícios de Cabana no processo por difamação.

Mesmo dadas essas circunstâncias, Punk está bem com o desenrolar da noite da luta.

“Estou feliz por ter feito isso”, disse ele. “Zero arrependimentos. Eu não deveria ter lutado em Chicago, por causa das duas piores semanas da minha vida. Facilmente as piores duas semanas da minha vida. Não consegui reduzir o peso adequadamente. Eu ainda ganhei peso. Estou orgulhoso de mim mesmo por isso. Sou um cara ambicioso.”

Considerando a quantidade de atenção da mídia que a mudança de Punk do wrestling profissional para o wrestling profissional atraiu, era inevitável que suas derrotas fossem examinadas. Até hoje, é possível encontrar fãs que zombarão da lenda do wrestling por sua aventura malsucedida no MMA.

Punk viu o melhor e o pior dos fãs de wrestling e MMA, então ele não tem nada além de uma visão positiva quando relembra sua época como um legítimo lutador de jaula.

“Entendi, é fácil ‘LOL’ e tirar sarro de mim”, disse Punk. “Algumas pessoas olham para isso e pensam: ‘Isso é constrangedor.’

“Eu consegui o peso. Eu fiz a caminhada. Estou 100% orgulhoso de mim mesmo e faria isso de novo, porque fui eu no meu pior momento, e consegui. Você quer me chamar de perdedor, tudo bem, mas fiquei feliz por ter tido essa oportunidade e fiquei feliz por ter conseguido.