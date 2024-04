Coachella 2024: datas, line-up e ordem das apresentações no festival mundialmente famoso

Coachela tornou-se, ao longo dos anos, um dos festivais mais importantes do mundo música cena.

Graças a um público fiel e à chegada de muitos influenciadores em solo americano, sua popularidade cresceu rapidamente. Para a edição de 2024, o retorno de Lã do rei está tomando todos os holofotes, com outros artistas como Peso Pluma, J Balvin e No Doubt também estão nas manchetes.

Datas e escalação do Coachella 2024

Este ano, haverá mais uma vez dois fins de semana onde os participantes poderão desfrutar deste festival. Neste mês de abril, seis dias intensos de música começam nesta sexta-feira.

De 12 de abril a domingo, 14 de abril é a primeira parte do festival. Depois, de sexta-feira, 19 de abril, até domingo, 21 de abril, o público poderá voltar a entrar em contato com seus artistas favoritos.

Entre os nomes mais importantes, além dos citados acima, Tyler, The Creator será a atração principal, assim como Doja Cat. Outros artistas como Lil Uzi Vert, Bizarrap, Ice Spice, Carin Len, DJ Snake e Justice também estará presente. O line-up completo será o seguinte:

Quais são os horários do Coachella 2024?

No momento, a programação da primeira semana do Coachella 2024 foi divulgada nas redes sociais. Cada um dos oito palcos terá apresentações durante a maior parte do dia, então fique atento a cada artista. Lã do rei estará no palco principal a partir das 23h20 (horário local) de sexta-feira, 12 de abril. Peso Pluma se apresentará no mesmo local.

No sábado, Tyler o Criador se apresentará às 23h40, enquanto Sem dúvida se apresentará às 22h. Enquanto isso, Gato Doja será no domingo às 22h25, com J Balvin a partir das 20h20 no palco principal.