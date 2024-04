Coachella Weekend 1 2024 não teve multas por toque de recolher em comparação com US$ 117 mil do ano passado

O Coachella começou seu primeiro fim de semana em alta… conseguindo acumular um total de US$ 0 em multas por toque de recolher, o que parece estar de acordo com quantos ingressos ainda estavam em disputa.

Um representante da cidade de Indio – onde acontece o Coachella – disse ao TMZ… nenhuma regra de toque de recolher foi quebrada durante a primeira edição do festival, e todos seguiram o toque de recolher da 1h da manhã para sexta e sábado… enquanto fechava as coisas terminam à meia-noite de domingo.

Parece que foi muito chato e tudo de acordo com as regras, o que temos certeza de que as autoridades municipais estão felizes. Quanto mais gente houver… mais difícil será acalmar todo mundo.

Foi o contrário no ano passado… como informamos, violações do toque de recolher em 2023 (para o fim de semana 1) resultou em um total de US$ 117.000 em multas – com uma multa diária de US$ 20.000 sendo emitida pelos primeiros 5 minutos após o toque de recolher, e outros US$ 1.000 sendo acrescentados para cada minuto depois disso.