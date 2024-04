Coco Gauff envia uma mensagem para Caitlin Clark que a ajudará a se recuperar após a derrota na Final Four

Estrela do tênis Coco Gauff elogiou a superestrela de Iowa Caitlin Clark após a conclusão de March Madness.

ClarkO último ano de KA no basquete universitário chegou ao fim com desgosto depois que Iowa perdeu para a Carolina do Sul na final. Os dois cabeças de chave se enfrentaram no domingo, mas os favoritos deram conta no Clarkdespesa.

Coco Gauff treinando intensamente jogando jogo da velha, você já viu isso antes?

A superestrela encerrou sua carreira universitária sem títulos, mas ainda assim construiu uma carreira universitária histórica, quebrando recorde após recorde e mudando a cara do futebol feminino antes de chegar à WNBA.

Clark recebeu muitos elogios por suas conquistas, e a estrela do tênis Gauff postou uma homenagem à sua história.

Ela postou um gráfico mostrando Clark decepcionada após a final, mas com todos os seus sucessos como pano de fundo, ela postou o gráfico com um emoji de palmas.

A previsão de Gauff

Gauff previu com precisão o vencedor da chave feminina, escrevendo antes do March Madness: “Isso é interessante… acho que vou com a Carolina do Sul.”

A estrela do tênis também demonstrou seu amor por assistir basquete no passado, escrevendo antes da Final Four: “Não me envie mensagens de texto entre 19h e 23h EST esta noite. Estou ocupado.” Ela escreveu sobre Clarko desempenho de Iowa naquela partida da Final Four de Iowa: “Jogo irreal, sheesshh @ catlinclark22.”

Gauff também foi vista correndo para o banco para assistir LSU em ação depois de vencer o Miami Open de duplas em 2023. Quando lhe perguntaram o que ela havia corrido para os bancos para assistir, ela simplesmente respondeu: “Assistindo LSU”.