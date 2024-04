Cody Garbrandt diz que crise de vertigem o afetou na derrota para Deiveson Figueireo no UFC 300

Cody Garbrandt lutou mais do que apenas Deiveson Figueiredo em Las Vegas.

No último sábado, Garbrandt enfrentou Figueiredo na primeira luta do UFC 300, finalizando com um mata-leão no segundo round. A derrota quebrou uma seqüência de duas vitórias consecutivas para Garbrandt e, de acordo com “No Love”, ocorreu pelo menos em parte devido a um problema médico recorrente que ele revelou em seu primeiro depoimento desde o evento.

“Me senti muito bem na minha luta, até começar a sentir vertigem não conseguia controlar o giro quando estava no chão. Tiremos o chapéu para [Deiveson] e seu acampamento! Acabei indo para o hospital onde ainda sentia vertigem, vomitando até as 4 da manhã. Obrigado Heather e Olivia por me monitorarem após a luta. Vou corrigir isso, estou com vertigens desde 2012. Obrigado aos fãs que vieram apoiar. Não foi a minha noite, mas adoro fazer o que faço, estarei de volta lá antes do ano acabar.”

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, a vertigem é “a sensação de que você, ou o ambiente ao seu redor, está se movendo ou girando” e pode ser causada por uma série de problemas médicos, como infecções ou doença de Ménière, uma doença do ouvido interno. Em uma postagem subsequente, Garbrandt disse que foi à Clínica Mayo em 2021 por causa da doença de Ménière.

Garbrandt fez um bom primeiro round contra Figueiredo, vencendo o round no placar dos três juízes. No segundo round, Figueiredo partiu para o chão e derrotou o ex-campeão peso-galo no solo rumo à vitória por finalização. E embora Garbrandt não tenha afirmado abertamente que o ataque de vertigem o fez perder, ao responder às mensagens no Twitter, sugeriu que isso desempenhou um grande fator em seu desempenho.

Não é uma boa ideia dizer o que aconteceu comigo em uma briga pelo que eu estava vivenciando? É a verdade, não tirando nada de Davison, você acha que eu simplesmente ficaria deitado de costas, sem me levantar o tempo todo. Eu estava girando, sem tentar dar uma cotovelada no rosto e lutando contra isso. https://t.co/xuE5MHLq4J -Cody Garbrandt (@Cody_Nolove) 16 de abril de 2024

“Não é uma boa ideia dizer o que aconteceu comigo em uma briga pelo que eu estava vivenciando? É a verdade que não tira nada de [Deiveson]você acha que eu simplesmente ficaria deitado de costas, sem me levantar o tempo todo, eu estava girando, sem tentar dar uma cotovelada no rosto e lutando contra isso.

A derrota deixou Garbrandt com 9-6 em sua carreira no UFC e mais uma vez atrasou seus objetivos de retornar à disputa pelo título dos galos. Enquanto isso, Figueiredo saltou para a sexta posição no ranking dos pesos galo do UFC e agora está à beira de uma disputa pelo título e da chance de se tornar o décimo campeão de duas divisões na história do UFC.