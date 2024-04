Cody Garbrandt sobre Deiveson Figueiredo: ‘Ele não quer essa luta’

Cody Garbrandt acredita ter vantagem mental sobre Deiveson Figueiredo no UFC 300.

No sábado, Garbrandt enfrenta Figueiredo na luta de abertura do blockbuster pay-per-view de sábado. É uma luta que está sendo preparada há quase quatro anos, já que os dois já estavam escalados para se enfrentarem pelo título peso mosca no UFC 255. Garbrandt acabou sendo forçado a se retirar da luta devido ao COVID-19, mas agora ele tem sua chance de enfrentar o ex-campeão peso mosca, e ele não poderia estar mais animado.

“Eu o chamei”, disse Garbrandt no Media Day do UFC 300. “Ele não quer essa luta. Então, vamos deixar isso claro. É uma luta que está na minha cabeça há algum tempo. Eu deveria lutar com ele há quatro anos. Obviamente fiquei muito mal com COVID, tive que sair da luta e focar em ficar saudável. Foi uma tarefa árdua voltar a este ponto. Mas eu me mantive fiel a mim mesmo, acreditei em mim mesmo durante os altos e baixos, as adversidades, o que a vida joga em você, e tudo se fecha. Estamos aqui na semana da luta e estou mais animado para essa luta agora do que quando foi marcada no passado.”

Esta é a segunda luta de Figueiredo na categoria até 135 libras, e antes da luta, o ex-campeão peso mosca acertou Garbrandt, citando suas lutas nos últimos anos.

Para Garbrandt, isso é apenas um sinal de fraqueza.

“Na verdade, ele está tentando vender a luta”, disse Garbrandt. “E também, eu estive lá. Já estive onde tive que falar, onde não estava mentalmente preparado para entrar ali. Estou sempre pronto para lutar fisicamente. Mentalmente é o mais importante. …

“Já estive onde talvez lhe falte muita confiança. Talvez ele não tenha se preparado como precisava, então está tentando entrar no jogo principal. Essa talvez seja a saída dele. [He’s thinking], ‘Vou entrar na cabeça do Cody, vou vencer essa luta.’ Se é isso que ele pretende para vencer no sábado, ele terá uma longa noite pela frente.”

Garbrandt é ex-campeão peso galo, mas tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, perdendo cinco das seis lutas seguintes após conquistar o título. Ele se recuperou em 2023, vencendo lutas consecutivas, e acredita que uma vitória neste fim de semana sobre um ex-campeão traz uma recompensa maior do que apenas o bônus de vitória.

“Deiveson é ex-campeão mundial peso mosca”, disse Garbrandt. “Ele subiu, está em o quê, oitavo na categoria? De qualquer forma, acho que as classificações são um monte de besteiras, mas ele tem oito anos, então está nas classificações. Serão três lutas seguidas para mim. Vou nocauteá-lo no sábado. Isso me coloca de volta na disputa pelo título, onde pertenço.”