Começa o julgamento de Donald Trump no caso Stormy Daniels

Tele julgamento de Donald Trump começa na segunda-feira em Nova York. O ex-presidente dos EUA, o primeiro no país a ser julgado por um processo criminal, é acusado de subornar uma atriz pornô, Daniels tempestuosopara não revelar um suposto encontro sexual.

Segundo ela, os dois passaram a noite juntos após um torneio de golfe na Califórnia em 2006.

Donald Trump divulga novo vídeo anti-Biden para mostrar os graves problemas do presidente

Na altura, o antigo líder do país e agora candidato presidencial republicano era casado com Melania Trump então, de acordo com Daniels tempestuoso‘ versão dos acontecimentos, ele decidiu pagar para evitar um escândalo público.

A atriz supostamente recebeu 130 mil dólares. Na verdade, há documentos que mostram que houve um acordo assinado por Trunfo e Daniels‘advogados.

Porém, a assinatura do ex-presidente não aparece. A atriz, que afirma ter tido um idílio com o político entre o verão de 2006 e 2007, processou Trunfo em março deste ano para anular o acordo de confidencialidade argumentando que o republicano não assinou o documento e também denunciou supostas intimidações.

Esta segunda-feira, a decisão do júri

O julgamento de Trunfo começa hoje em Nova York, embora não seja um processo rápido.

O que começa esta segunda-feira é a eleição dos doze membros do júri e um dos requisitos fundamentais para tal é a ausência de preconceito.

O juiz é o colombiano Juan Manuel Merchanque tem impedido o ex-presidente de fazer comentários na mídia e nas redes sociais.