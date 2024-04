Como aceitar convite de álbum compartilhado no iPhone 2024: guia completo

Como aceitar o convite para um álbum compartilhado? Muitos usuários têm pesquisado a consulta na internet. Existem muitos usuários que não sabem que podem compartilhar álbuns e criar álbuns, sair de álbuns e muito mais. Eles estão muito confusos sobre a funcionalidade do Álbum no iPhone. Estamos aqui com este guia onde iremos mostrar-lhe como aceitar convites para álbuns compartilhados.

Junto com isso, também informaremos sobre o processo de acesso a convites de álbuns compartilhados em iPhones, como ativar álbuns compartilhados em iPhones e muito mais. Portanto, se você é um dos usuários do iPhone que está enfrentando problemas para fazer essas coisas, continue lendo o guia até o fim.

Como aceitar convite de álbum compartilhado no iPhone

Muitos usuários estão tendo problemas para aceitar o convite do álbum compartilhado no iPhone. Vamos elaborar o processo de Como aceitar convite de álbum compartilhado no iPhone. Há muitos benefícios em aceitar convites para álbuns compartilhados em seu dispositivo. Ele pode ajudá-lo a acessar as fotos do seu iPhone sem problemas ou complicações. Portanto, siga as etapas listadas abaixo para aprender sobre o processo de Como aceitar convite de álbum compartilhado no iPhone.

Quando alguém compartilhar o álbum, você receberá a notificação no seu iPhone. Você pode clicar diretamente nele ou ir para o Fotos .

. Agora você deve clicar em Para você .

. Depois de clicar no Página para você você verá o convite enviado pelo usuário para você,

você verá o convite enviado pelo usuário para você, Depois disso, clique em Aceitar .

. Ao fazer isso, você terá acesso facilmente ao álbum compartilhado.

Como acessar o convite de álbum compartilhado no iPhone

Os usuários que desejam acessar o Álbum Compartilhado no iPhone deverão seguir os passos listados abaixo. Ao acessar o álbum compartilhado, os usuários poderão conferir as fotos e vídeos adicionados a ele. Então, vamos verificar as etapas.

Primeiro de tudo, desbloqueie seu dispositivo .

. Agora, vá para o Central de aplicativos .

. Clique em Fotos .

. Agora, clique em Álbuns .

. Selecione Álbuns Compartilhados .

. Você verá todos os álbuns compartilhados aqui. É isso.

Como ativar álbuns compartilhados no iPhone

Os usuários que não ativaram o recurso Álbuns Compartilhados em seus iPhones não poderão usá-lo de maneira eficaz. Você enfrentará vários problemas. Listaremos as etapas que você deve seguir para ativar os álbuns compartilhados no seu iPhone. Então vamos começar.

Desbloqueie seu dispositivo .

. Clique em Central de aplicativos .

. Vá para Configurações.

Clique no seu Conta .

. Vá para iCloud .

. Clique em Fotos.

Como compartilhar um álbum no iPhone

Muitos usuários ficam confusos sobre como criar um álbum compartilhado no iPhone e como compartilhar o álbum com os usuários. Será muito fácil para os usuários entenderem o processo. Listaremos as etapas simples abaixo, portanto, certifique-se de segui-las corretamente, sem qualquer confusão.

Em primeiro lugar, vá ao Aplicativo de fotos .

. Clique em Álbuns .

. Clique no Ícone de adição.

Selecione os Criar novo álbum compartilhado.

Dê um nome a isso.

Depois disso, adicione o e-mail do usuário com quem você deseja compartilhá-lo.

do usuário com quem você deseja compartilhá-lo. Agora, clique em qualquer álbum do qual você deve compartilhar as fotos.

do qual você deve compartilhar as fotos. Vou ao Álbum .

. Clique no fotos .

. Selecione-os e clique no Ícone de compartilhamento.

Clique em Adicionar ao álbum compartilhado.

Depois disso, as fotos serão adicionadas ao álbum compartilhado.

Como sair de um álbum compartilhado no iPhone

Muitos usuários estão procurando uma maneira de deixar o álbum compartilhado em iPhones. As etapas são bastante simples de seguir, portanto, certifique-se de seguir as etapas que listaremos abaixo.

Abra o Aplicativo de fotos .

. Clique no Menu de álbuns .

. Agora, selecione o Álbum Compartilhado em que você é adicionado.

em que você é adicionado. Clique no Ícone de pessoa .

. Agora, clique em Cancelar subscrição. É isso.

Muitos usuários têm procurado maneiras de aceitar um convite de álbum compartilhado. Com a ajuda deste guia, tentamos compartilhar as etapas de Como aceitar o convite para um álbum compartilhado. Junto com isso, também tentamos compartilhar as etapas para sair, criar e compartilhar um álbum. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

