Como as ideias de Chip Kelly levaram aos títulos consecutivos da NBA do Miami Heat, de acordo com LeBron James

Lebron James fez uma revelação surpreendente em seu podcast Mind the Game, dando crédito a ninguém menos que Chip Kelly para desbloquear o calor de Miamipotencial ofensivo total durante a era dos “3 Grandes”. Sim, isso mesmo, o mesmo Chip Kelly conhecido por seu inovador ataque de futebol espalhado. Segundo LeBron, elementos da estratégia ofensiva de Kelly desempenharam um papel crucial na transformação da abordagem do Heat em quadra.

LeBron refletiu sobre sua mudança para Miami, lembrando como foi mais um espetáculo do que apenas uma contratação normal. Unindo forças com Chris Bosh e Dwyane Wade, eles formaram um dos primeiros “supertimes” da NBA, causando impacto instantâneo na liga. Apesar do sucesso inicial com um campeonato da Conferência Leste em seu primeiro ano, eles ficaram aquém das finais da NBA contra o Dallas. Determinado a elevar o seu jogo, treinador principal Erik Spoelstra deu um passo não convencional ao buscar inspiração em uma fonte improvável.

Spoelstra viajou para Oregon para se encontrar com Chip Kellyque acabara de levar os Ducks à disputa do título nacional. LeBron revelou que os conceitos trazidos daquele encontro foram integrados à estratégia ofensiva do Heat, levando a uma transformação significativa para a equipe, principalmente para Chris Bosh.

Ligação surpreendente entre Kelly e o domínio do Miami Heat na NBA

LeBron relatou a abordagem de Spoelstra, afirmando: “Naquele verão, [Spoelstra] foi para Oregon e saiu com Chip Kelly… ele aprendeu a espalhar o ataque e tentou descobrir se isso poderia se traduzir no basquete. Quando ele voltou, ele sabia que para atingirmos nosso potencial… Chris Bosh tinha que ir para os cinco. Ele teve que começar a trabalhar em seu canto três… Isso revelou exatamente o que D-Wade e eu prosperamos. Cortes nas ranhuras de penetração do drible. Isso desbloqueou muito para o nosso ataque.”

Os resultados foram inegáveis. Miami garantiu títulos consecutivos da NBA nos dois anos seguintes, um feito que LeBron atribuiu em parte à influência dos conceitos ofensivos de Chip Kelly. Foi uma revelação que deixou muitos fãs surpresos e impressionados.

Olhando para trás, fica claro que a decisão pouco ortodoxa de se inspirar em um treinador de futebol valeu muito a pena para o Miami Heat. O impacto das ideias de Chip Kelly em sua abordagem ofensiva tornou-se evidente no sucesso subsequente em quadra. Os fãs do Heat certamente têm um novo motivo para apreciar a influência inesperada de Chip Kelly nas conquistas históricas de seu time.