Como assistir aos jogos da Final Four do March Madness? Todos os canais e serviços de streaming onde você pode assistir ao vivo

À medida que o Torneio da NCAA de 2024 atinge seu clímax, a expectativa pelo Últimos quatro jogos está em alta.

Com apenas quatro equipes restantes, o cenário está montado para um confronto eletrizante para determinar o campeão nacional de basquete universitário masculino.

A jornada até este ponto foi simplesmente emocionante.

Das 68 equipes iniciais em diante Domingo de seleção às intensas batalhas no Doce 16o torneio não faltou surpresas e atuações de destaque.

Agora, com apenas três jogos restantes, a emoção só continua a aumentar.

No Leste e Centro Oeste regiões, os melhores Connecticut Huskies e Purdue Boilermakers emergiram como concorrentes formidáveis.

No entanto, as vitórias inesperadas do Maré Carmesim do Alabama e Wolfpack do estado da Carolina do Norte adicionaram uma camada extra de intriga ao Últimos quatro alinhar.

Com UConn disputando seu sexto campeonato nacional e Estado NC visando o seu terceiro título, as apostas são inegavelmente altas.

Enquanto isso, Alabama e Purdue procuram gravar seus nomes na história do basquete universitário enquanto disputam seu primeiro campeonato.

Quem transmitirá o Final Four?

Os confrontos da Final Four prometem proporcionar competição intensa e momentos inesquecíveis.

Sobre Sábado, 6 de abrilos fãs de basquete podem acompanhar toda a ação TBScom Estado NC assumindo Purdue às 18h09 horário do leste dos EUA, seguido por Alabama enfrentando UConn às 20h49 horário do leste dos EUA.

Esses jogos serão realizados em Estádio Fazenda Estadual em Glendale, Arizona.

Para aqueles que estão se perguntando como sintonizar, TBS é o seu canal preferido para a Final Four e o jogo do campeonato.

Quer você tenha uma assinatura a cabo ou prefira serviços de streaming de TV ao vivo, você pode acessar facilmente TBS para capturar cada momento emocionante do culminar do torneio.

No entanto, se você não tiver acesso a cabo ou serviço de streaming de TV ao vivo, o site e aplicativo March Madness Live da NCAA oferecem uma solução conveniente.

Disponível em dispositivos iOS e Android, bem como Apple TV, Roku, Fire TV, Xbox e muito mais, Loucura de março ao vivo permite que você assista jogos gratuitamente.

É importante notar que enquanto Loucura de março ao vivo oferece acesso gratuito aos jogos, há um limite de visualização de três horas para não assinantes.

Para continuar assistindo além da janela de visualização, você precisará fazer login com suas credenciais de TV paga.