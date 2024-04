Como Gypsy Rose Blanchard passou a visita de NOLA com o ex-noivo Ken Urker

GRB se uniu a seu ex-namorado em NOLA esta semana – e fomos informados de que os ex-namorados fizeram muito mais do que apenas fazendo tatuagens husky correspondentes em Cut Off, Los Angeles.

Fontes próximas a Gypsy disseram ao TMZ … Ken voou no domingo do Texas para Louisiana para visitar e apoiar sua ex entre ela separação de Ryan Anderson .

Apesar do grande turnê de imprensa após sua libertação, Gypsy agora se mantém discreta – ficando com seu pai – e, no mês passado, ela até excluiu suas contas públicas do Instagram e X.