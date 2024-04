Como obter uma prorrogação de imposto em 2024? Isto é o que você deve fazer

Dia do imposto surge no horizonte, com 15 de abril marcando o prazo de arquivamento federal.

Mas para aqueles que precisam de mais tempo para resolver os seus impostos, não há necessidade de entrar em pânico.

Todos os anos, um número significativo de contribuintes opta por solicitar uma prorrogação, e a tendência continua em 2024.

De acordo com dados do IRS, mais de 19 milhões de indivíduos buscaram uma prorrogação para seu Declarações fiscais de 2022. Se você está entre aqueles que buscam uma prorrogação, aqui está o que você precisa saber.

Quais são as etapas para solicitar uma extensão de imposto?

Em primeiro lugar, se você precisar de mais tempo para declarar seus impostos, é fundamental tomar as medidas necessárias para garantir uma prorrogação.

Você pode iniciar este processo arquivando Formulário 4868 por meio de vários canais, incluindo seu contador, software fiscal como TurboTax ou diretamente pelo site do IRS.

Além disso, solicitar uma prorrogação é viável ao efetuar um pagamento ao Receita Federal.

É crucial não permitir que o medo de pagar impostos o impeça de solicitar uma prorrogação.

Apresentar ou solicitar uma prorrogação pelo 15 de abril O prazo é essencial para evitar penalidades associadas à falta de arquivamento.

Estas penalidades podem acumular-se, podendo atingir até 25% dos impostos não pagos.

Embora a pressão para cumprir os Prazo de abril pode parecer assustador, é aconselhável considerar cuidadosamente as circunstâncias.

É essencial observar que a obtenção de uma prorrogação para a declaração de impostos não se traduz em uma prorrogação para o pagamento de seus impostos.

Se você não conseguir pagar o valor total devido por 15 de abrilestão disponíveis várias opções para aliviar o fardo.

Um caminho é configurar um plano de pagamento on-line com o Receita Federalpermitindo que você pague gradualmente seu saldo devedor.

Dependendo da elegibilidade, você pode optar por um plano de curto prazo, normalmente com duração de 180 dias ou menos, ou um plano de longo prazo, envolvendo pagamentos mensais.

É aconselhável automatizar seus pagamentos, não apenas para evitar taxas adicionais, mas também para garantir consistência no cumprimento de suas obrigações.

Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou incertezas quanto às suas capacidades de reembolso, contactar o Receita Federal é uma opção que vale a pena explorar.

A agência pode conceder uma retenção de cobrança, proporcionando uma pausa temporária enquanto você avalia sua situação.

Nos casos em que você pagou impostos a mais, tenha certeza de que o Receita Federal emitirá imediatamente um reembolso.

No entanto, paciência é fundamental, pois o processo de reembolso normalmente leva cerca de três semanas para ser concluído.

Navegar pelas complexidades das prorrogações e pagamentos de impostos pode ser assustador, mas com um planejamento cuidadoso e cumprimento dos prazos, você pode aliviar a carga e garantir o cumprimento dos Regulamentos do IRS.

À medida que o tempo se aproxima do Dia do Imposto, lembre-se de que você não está sozinho ao buscar prorrogações ou lidar com obrigações fiscais. Com a abordagem certa, você pode enfrentar esses desafios de forma eficaz e garantir seu futuro financeiro.