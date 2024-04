Como recuperar mensagens excluídas permanentemente no Facebook Messenger

Excluir acidentalmente um bate-papo do Facebook? Qualquer bate-papo que você excluir no Facebook desaparecerá e você não poderá acessá-lo. Isso é feito por motivos de segurança para que ninguém possa ter acesso às suas mensagens depois de excluídas. Mas às vezes isso pode ser um problema para o proprietário da conta se ele excluir um bate-papo acidentalmente e ele contiver algumas informações importantes que forem recuperadas.

Então, há alguma solução alternativa para recuperar as mensagens excluídas do Facebook? Bem, não existe uma maneira segura de garantir isso, mas sim, existem algumas coisas que você pode tentar e que podem funcionar. Neste artigo, forneceremos diferentes métodos para recuperar mensagens excluídas permanentemente do Facebook no Messenger.

Existem alguns métodos que podem ajudá-lo a recuperar sua mensagem do Facebook se a sorte estiver ao seu lado. Siga as etapas abaixo e você poderá recuperar as mensagens excluídas no Messenger:

1. Procure bate-papos arquivados

Muitas vezes as pessoas não excluem seus bate-papos, mas sim os arquivam para que não fiquem na caixa de entrada. Se você arquivou suas mensagens em vez de excluí-las, elas estarão na lista de arquivos do Messenger e você poderá obtê-las a partir daí. Veja como-

Abra o Mensageiro aplicativo no seu telefone.

Toque no ícone do menu no canto superior esquerdo.

Agora, toque em Arquivo .

Você verá todos os bate-papos arquivados aqui.

Para desarquivar os bate-papos da lista, toque e segure o bate-papo e depois toque em Desarquivar .

2. Verifique se há mensagens em seu e-mail

Se você conectou sua conta de e-mail ao Facebook e a notificação por e-mail está habilitada, o Facebook enviará mensagens para seu e-mail. Você receberá todas as mensagens em seu e-mail sempre que alguém enviar um ping para você no Facebook. Você terá que verificar se há e-mails do Facebook em sua caixa de entrada sobre a mensagem que recebeu.

O Facebook geralmente faz backup da sua conta em seu servidor. Seus dados, como mensagens e outras atividades da conta, são armazenados em backup no servidor do Facebook. Você pode solicitar o download de informações como suas mensagens e terá acesso às mensagens excluídas. Para solicitar informações baixadas no aplicativo do Facebook, siga as etapas abaixo-

Abra o Facebook aplicativo e toque no Perfil ícone no canto superior direito.

Toque em Configurações e privacidade e depois Configurações .

Role para baixo até Sua informação seção e, em seguida, toque em Baixe suas informações .

Depois disso, toque no Continuar opção.

Agora, toque em Baixar ou transferir informações .

Selecione sua conta do Facebook na lista de contas e toque em Próximo .

Selecione os Tipos Específicos de Informação opção.

Verificar Mensagens nas opções fornecidas e toque em Próximo .

Selecione Baixar para o dispositivo e toque Próximo .

Agora, defina o Período conforme sua preferência. Você também pode definir o Qualidade de mídia e Formatar tipo.

Quando terminar, toque em o Criar arquivos opção.

O Facebook baixará todas as mensagens para o intervalo de datas determinado. Se o intervalo de datas definido for longo, pode levar algum tempo para o Facebook obter todos os dados. Você será notificado por e-mail quando seus dados estiverem prontos para download.

Peça ao seu amigo para enviar uma captura de tela

Se você excluir uma mensagem no Facebook, ela será excluída da sua caixa de entrada e não da pessoa para quem o chat foi enviado. Se você ainda está em contato com a pessoa e o bate-papo não ocorreu há muito tempo, provavelmente ela conversará com ela. Você pode pedir que enviem uma captura de tela de um bate-papo específico com eles. Esta é uma maneira segura de recuperar mensagens excluídas permanentemente do Facebook no Messenger se nenhuma das etapas acima ajudar você.

Conclusão

Mesmo que suas mensagens do Facebook sejam excluídas, você ainda poderá recuperá-las. No entanto, as chances de recuperar bate-papos muito antigos ou que foram excluídos há muito tempo são bastante baixas. Você pode seguir todos os métodos mencionados neste artigo para recuperar mensagens excluídas no Messenger.

