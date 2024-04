Como um conto de fadas; Ronel Blanco, do Astros, lança o primeiro no-hitter da temporada no Dia da Mentira de abril

EUn apenas o quarto jogo da temporada, em seu 8º jogo como titular na carreira, Arremessador dominicano Ronel Blanco acabei de lançar o primeiro sem rebatidas na temporada de 2024 da MLB como os Astros desmantelou o Toronto Blue Jays por 10 a 0, com Blanco indo até o Minute Maid Park no dia da mentira de abril.

O no-hitter de Blanco marca um significativo marco na história da MLB. Ele se torna o 10º dominicano arremessador para alcançar esse feito, somando-se ao rico legado do beisebol dominicano.

É também o 17º sem rebatidas na história da franquia para o Houston Astros, com o último ocorrendo há menos de um ano, quando Framber Valdez fez o mesmo contra o Cleveland Guardians em 1º de agosto de 2023.

O desempenho de Blanco foi excepcional. Ele estava a apenas dois passos de um jogo perfeito, rebatendo sete rebatedores. Seu único desafio veio de George Springer, que conseguiu empatar duas rebatidas contra ele. Esta demonstração de controle e habilidade é uma prova do talento de Blanco.

Uma história clássica de azarão para Ronel Blanco

A história de Ronel Blanco é a última história do azarão, já que ele só estreou nas Grandes Ligas em 2022, aos 28 anos, pois acabou de entrar no elenco ativo devido às lesões do Astros, com sua mãe Mara presente no Minute Maid Park para testemunhar seu filho fazer história.

Na nona entrada, o arremessador dominicano de 30 anos controlou o jogo sem esforço, sem depender muito da defesa. Porém, com um de fora, Cavan Biggio acertou uma bola rasteira para o lado direito. O primeira base José Abreu fez um mergulho notável à sua direita e, ainda no chão, lançou para Blanco, que cobria a primeira base, garantindo uma saída crucial.

O ataque dos Astros entrou em jogo, com Kyle Tucker e Yainer Diaz marcando duas vezes cada um para fornecer o ataque neste jogo, com o Houston vencendo seu primeiro jogo da temporada depois de ser derrotado pelos Yankees na série de abertura da temporada. Joe Espada se tornou o primeiro técnico na história da liga principal a conseguir sua primeira vitória sem rebatidas.