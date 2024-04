Companhia de Michael Jackson Quer impedir que acusadores obtenham fotos da genitália

Michael JacksonA produtora de quer bloquear Wade Robson dar James Safechuck de acessar seu arquivo criminal, porque eles acreditam que estão pescando doses de seu lixo.

Em novos documentos judiciais obtidos pelo TMZ… as empresas do Rei do Pop pediram que os pedidos de Wade e James para acessar os registros policiais de MJ fossem descartados – pois acreditam que os dois homens estão claramente com o objetivo de obter fotos do falecido astro. genitália.

Como informamos, Wade e James – ambos acusaram MJ de molestá-los sexualmente quando crianças – estão processando as corporações de Michaelalegando que os funcionários do cantor são responsáveis ​​por essencialmente permitir o suposto abuso deles.

Wade primeiro intimou os registros do promotor distrital do condado de Santa Bárbara, do promotor distrital do condado de Los Angeles e do LAPD em 2017… mas o tribunal rejeitou seu pedido em julho de 2018. Agora, no entanto, o pedido está sendo revivido por meio de Wade e James ‘ respectivos casos contra a companhia de Michael, MJJ Productions… que foram autorizados a seguir em frente.

O argumento da empresa de MJ é este… WR e JS não deveriam ter acesso aos arquivos do cantor – na medida em que tais arquivos ainda existem – porque eles possivelmente incluiriam fotos do corpo nu de Michael do filho do líder das paradas de 1993. investigação de abuso sexual.

Resumindo… eles acham que isso está fora dos limites e não é pertinente às suas queixas atuais, e acreditam que Michael tem direito à privacidade, mesmo na morte.

A empresa acrescentou… “A tentativa dos demandantes de obter essas informações sensíveis, privadas e irrelevantes sobre a ordem anterior de anulação deste Tribunal é particularmente flagrante.”

Wade e James detalharam suas acusações contra Michael no documentário da HBO “Leaving Neverland”. Seus processos contra sua empresa foram originalmente arquivados em 2017, mas foram revividos após recurso, graças a uma lei recente aprovada na Califórnia.