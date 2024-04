Condenação de Harvey Weinstein na Califórnia é sólida, afirma o escritório da LADA

HarveyWeinsteinO veredicto de culpado em Nova York foi anulado, mas não há como isso acontecer aqui na Costa Oeste… de acordo com o Gabinete do Procurador do Condado de LA, claro.

Enquanto muitos questionam se a condenação de Weinstein em Los Angeles se manterá agora que um tribunal de apelações de Nova Iorque rejeitou a sua condenação, os promotores que trataram do caso aqui em Cali não estão nem um pouco preocupados… dizendo ao TMZ que o seu caso era consistente com a lei estadual.

Um representante do gabinete do procurador diz que a lei da Califórnia permite “evidências de propensão” em casos de agressão sexual sujeitos ao critério do juiz… e que o gabinete utilizou provas de agressões sexuais de Weinstein noutras jurisdições para defender o seu caso – totalmente legal, de acordo com eles.

O escritório do promotor diz que está triste com os resultados do recurso em Nova York… mas acrescenta que é certo que suas condenações em Los Angeles – pelas quais Weinstein foi condenado a 16 anos – serão mantidas sob escrutínio de apelação, e pretende que Weinstein enfrente consequências para seus atos.

Na verdade, o gabinete está tão certo de que a sua condenação se manterá, que até o seu líder, o Procurador Distrital George Gascón ficou registrado… contando ao Los Angeles Times ele está totalmente confortável com a validade da condenação.

Dito isto, o gabinete do promotor de Nova York provavelmente também se sentiu bastante confiante até esta manhã… quando foi tomada a decisão do tribunal de apelações para anular o veredicto de culpa de Weinstein.

O tribunal de apelações concluiu que Weinstein acabou sendo julgado mais por outros casos de suposto comportamento passado, em oposição a crimes específicos dos quais os promotores o acusaram… e concluiu que precisava de um novo júri para avaliar.

O Gabinete do Promotor de Justiça de Manhattan diz ao TMZ que planeja julgar Weinstein novamente… enquanto seu advogado de defesa Jennifer Bonjean continua trabalhando em seu apelo em LA



