Confissão de Rebel Wilson: revelações sobre Sacha Baron Cohen a fizeram sentir vergonha

EUem seu livro de memórias recém-lançado, “Ascensão Rebelde”a atriz australiana Rebel Wilson levou os leitores a uma viagem de montanha-russa por sua vida, revelando detalhes íntimos e relatos sinceros de suas experiências em Hollywood.

Rebel Wilson tinha o mesmo agente que Baron Cohen

Entre as revelações, Wilson corajosamente revela seus encontros com suposto assédio sexual por parte de sua ex-co-estrela Sacha Baron Cohen no set do filme de 2016 Grimsby.

Wilson relata sentir uma sensação de ‘vergonha’ por continuar trabalhando com Barão Cohen apesar do desconforto que sentiu durante as filmagens.

Ela afirma que Barão Cohenconhecido por sua comédia provocativa e que desafia os limites, fez pedidos inapropriados, inclusive pedindo que ela se despisse para as cenas, apesar dos acordos contratuais que proíbem a nudez.

A decisão de Wilson de se manifestar contra Barão Cohena quem ela acusa de fazer demandas sexualmente explícitaslança luz sobre a dinâmica de poder e os desafios enfrentados pelas mulheres na indústria do entretenimento.

Refletindo sobre sua resposta ao alegado assédio, Wilson expressou pesar, afirmando, “O que eu deveria ter feito era sair daquele set – no momento em que o primeiro ato aconteceu, eu deveria ter saído.”

No entanto, ela admite sentir-se pressionada a continuar pelo seu agente, que também representou Barão Cohen no momento.

O momento do divórcio de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen

O anúncio de Sacha Baron Cohen e o divórcio de Isla Fisher adicionou uma nova camada de intriga à controvérsia em torno Wilson alegações.

As especulações giram em torno do momento da separação, com alguns sugerindo que as revelações de Wilson podem ter contribuído.

Fontes próximas ao casal revelam que o casamento deles havia sido “trêmulo” durante anos, mas as alegações bombásticas podem ter funcionado como um catalisador para a decisão de encerrar o relacionamento.

Insiders sugerem que Barão Cohen luta para mudar a família para Austrália em 2020 e Pescador preocupações com sua carreira e reputação também podem ter desempenhado um papel na decisão de se separarem.

Como as consequências de Wilson divulgações continuam a se desenrolar, a conexão entre suas alegações e Barão Cohen o divórcio levanta questões sobre a responsabilização e a dinâmica do poder em Hollywood relacionamentos.

Enquanto representantes de Barão Cohen negar qualquer mau trato ou assédio, Wilson mantém-se firme nas suas afirmações, afirmando que foi contactada por outras mulheres com experiências semelhantes.

Apesar de enfrentar resistência e ameaças legais, Wilson continua decidida a partilhar a sua verdade, enfatizando a importância de se manifestar contra o abuso e o assédio.

Enquanto ela navega pelas consequências de suas revelações, Wilson mantém sua postura, declarando, “Mas sempre acho que a verdade virá à tona.”