Congressista republicano pede para bombardear a Faixa de Gaza com armas nucleares “Acabe com isso rápido”

O congressista republicano Tim Walberg sugeriu recentemente que os Estados Unidos não deveriam gastar um cêntimo em ajuda humanitária, mas sim lançar bombas nucleares na região para pôr fim ao conflito. A guerra palestina na Faixa de Gaza entre Israel e a organização Hamas ceifou a vida de mais de 30.000 palestinos.

Tim Walberg foi gravado dizendo que os EUA deveriam usar armas nucleares

Walberg, que representa o estado de Michigan, compareceu perante o Conselho Municipal de Lansing, onde disse que os Estados Unidos deveriam parar de ajudar o povo da Palestina e acabar com o conflito como fizeram com a Segunda Guerra Mundial.

“Não deveríamos gastar um centavo em ajuda humanitária. Deveria ser como Nagasaki e Hiroshima. Supere isso rápido…. A mesma coisa deve acontecer na Ucrânia.”

Longe de se retratar, Walberg enviou a sua resposta ao New York Post justificando as suas palavras que circularam nas redes sociais argumentando que um ataque nuclear evitaria mais mortes.

“O meu raciocínio foi exactamente o oposto do que está a ser relatado: quanto mais cedo estas guerras terminarem, menos vidas inocentes serão apanhadas no fogo cruzado. Quanto mais cedo o Hamas e a Rússia se renderem, mais fácil será avançar. A utilização disto A metáfora, juntamente com a remoção do contexto, distorceu a minha mensagem, mas mantenho plenamente estas crenças e apoio os nossos aliados.”

Conflito na Faixa de Gaza entre Israel e Palestina

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque surpresa a Israel, sequestrando e assassinando cidadãos, especialmente participantes de um festival de música.

Em resposta, Israel lançou um ofensiva nunca antes vista na Faixa de Gazaque deixou mais de 30 mil palestinos inocentes mortos.

Outros membros do Congresso se manifestaram contra as declarações de Tim Walberg

Em resposta às declarações inflamatórias do congressista republicano Tim Walberg, os representantes democratas de outros estados condenaram as observações como extremistas.

“Isso é algo repreensível para qualquer um sugerir, especialmente uma autoridade eleita e alguém que se considera um homem de fé. O deputado Walberg deveria retirar seus comentários e tentar se colocar no lugar de muitos cidadãos de Michigan que se veem nas vítimas em Gaza”, disse Elissa Slotkin, candidata democrata ao Senado de Michigan.

Enquanto isso, o deputado democrata de Michigan, Daniel Kildee, também disse que era contra Walberg “Os comentários do deputado Walberg são horríveis e chocantes. É uma posição indefensável argumentar contra a ajuda humanitária ao povo de Gaza, ao mesmo tempo que apela ao massacre em massa do povo palestiniano. Eu não poderia discordar mais desses comentários extremos e perigosos..”