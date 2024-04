Conheça o novo companheiro de equipe de Patrick Mahomes: um sósia de Thor com um animal de estimação feroz o suficiente para assustar Taylor Swift

Tele Chefes de Kansas Cityrecém-saído de um Super Bowl vencer, pode estar sugerindo uma mudança estratégica para o Temporada de 2024 da NFL com sua última aquisição. Carson Steeleum poderoso híbrido de zagueiro e zagueiro, foi contratado após não ter sido draftado, possivelmente sinalizando o técnico principal Andy Reidintenção de reintroduzir o volta completa papel no Chefes‘ofensa dinâmica.

Steeleum jogador de destaque do Estado da bola que mais tarde mostrou suas habilidades em UCLA sob o comando do treinador Chip Kelly, é conhecido por seu estilo de jogo robusto e versatilidade. No Ball State, ele deslumbrou os fãs ao correr para 1.500 jardas e pontuação 14 touchdowns em 2022. Embora seu tempo de jogo em UCLA houve uma redução, com apenas 41 corridas na última temporadaO potencial de Steele permanece inegável.

Os fãs dos Chiefs já expressaram seu entusiasmo nas plataformas de mídia social por Brett Veacha decisão de assinar Steele. Um fã twittou: “New #Chiefs UDFA RB Carson Steele tem um conjunto único de habilidades. Ele tem potencial para ser um jogador de 3ª descida com a constituição e as habilidades físicas que a equipe considera atraentes.” Na verdade, o potencial de Steele para ocupar o lugar de Jerick McKinnon como um formidável terceiro down back é muito esperado.

Carson Steele: o novo chefe com um animal de estimação predador

No entanto, não é apenas a sua habilidade em campo que chama a atenção. O animal de estimação de Steele, a Jacaré de 1,5 metro, adiciona um toque exótico ao seu perfil. O jovem atleta dominou a arte de lidar com esse animal de estimação perigoso, que ele admite, brincando, veio sem manual de instruções e sem muita provação e terror. “A pior coisa que pode acontecer é ter qualquer pedaço de carne que você queira preservar em cada lado da cabeça. Isso é apenas convidá-lo a girar e morder você em um instante terrível“, Steele conta com uma mistura de humor e cautela.

A história de Steele sobre seu animal de estimação reptiliano remonta à sua infância em Indiana, onde um acidente durante um show-and-tell com amigos o deixou com uma cicatriz e uma história para contar. “Eu nem sei se minha mãe e meu pai sabem disso”, Steele compartilhou, rindo do incidente.Mas quando eu era mais jovem, eu estava tentando mostrá-lo aos meus amigos e algo aconteceu, um dos meus amigos se mudou ou algo assim e eu me virei e olhei para o outro lado e ele me pegou um pouco. Essa foi a única vez.“

Enquanto o Chefes se preparar para a próxima temporada, a adição de Carson Steele certamente adicionará força e caráter ao seu elenco. Os fãs estarão observando ansiosamente para ver como esta figura parecida com Thor com seu animal de estimação não convencional deixa sua marca no NFL.