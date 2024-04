Conor McGregor confirma luta contra Michael Chandler pelo UFC 303 em junho

EURish é uma lenda do UFC Conor McGregor era esperado para aparecer na preparação para o UFC 300, ele deveria ser anunciado por Presidente do UFC, Dana White e Michael Chandler deveria estar lá também. Obviamente isso não aconteceu, e as pessoas começaram a encher McGregor de perguntas sobre sua próxima luta. Segundo o próprio homem, ele declarou publicamente que lutaria Michael Chandler no UFC 303 durante a Semana Internacional da Luta no mês de junho. Mas tantos atrasos no seu regresso obrigaram as pessoas a desviar-se do seu caminho em busca de respostas. Todos nós queremos saber por que McGregor demorou tanto para fazer seu tão esperado retorno.

Conor McGregor anunciou seu retorno ao UFC da maneira mais fria possível

Algumas das possíveis razões McGregor não voltou apesar de estar recuperado de uma fratura na perna há mais de um ano são variados. Uma é que McGregor tem muita coisa acontecendo em sua vida agora e simplesmente não tem tempo suficiente para entrar em um campo de treinamento adequado. Outro motivo que tem sido divulgado é uma suposta disputa contratual entre Dana White e McGregor. Nos anos anteriores, Conor já estava começando a se manifestar sobre a tentativa de se tornar acionista da empresa devido à quantidade de fãs que ele atraiu para o UFC ao longo dos anos. A razão mais controversa é o suposto uso de esteróides Conor McGregor sofreu nos últimos dois anos.

Conor x Chandler no UFC 303, confirmado?

Esse suposto uso de esteróides não foi confirmado ou comprovado, mas nós o vimos ficar muito mais musculoso do que há alguns anos. Mas a razão está provavelmente em algum lugar entre todas as versões, e também é provavelmente algo muito mais mundano do que se pensava anteriormente. Pendente Dana White anúncio oficial, o próprio Conor McGregor dobrou seu anúncio anterior. Ele confirmou que está lutando Michael Chandler no UFC 303. Assim que recebermos o anúncio de White, iremos reportá-lo para as pessoas lerem. Via Instagram McGregor enfrentou um homem vestido com roupa de Teletubbies com a seguinte legenda: “A luta começou! McGregor x Chandler. Vejo vocês na data que eu disse.”