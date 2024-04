Conor McGregor e Michael Chandler esquentam briga com batalha de áudio nas redes sociais

Tele confirmação de Conor McGregorretorno ao octógono em 29 de junho para enfrentar Michael Chandler deixará os fãs com pouco mais de dois meses de entretenimento antes do UFC 303 atração principal.

O Notorious retornará após dois anos e meio afastado com uma lesão na perna e embora houvesse rumores anteriores de que ele estava escalado para o UFC 300, foi somente na coletiva de imprensa final que Dana White confirmou que a luta aconteceria. e detalhou que seria no meio-médio na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Dana White provoca retorno de Conor McGregor ao UFC em vídeo enigmático

McGregor já havia dito que seria no peso médio e, também, que Michael Chandler seria seu adversário para retornar, após se afastar da ação após quebrar a perna em julho de 2021 em uma luta contra Dustin Poirier no UFC 264.

As mensagens irônicas entre McGregor e Chandler

A batalha nas redes sociais para esquentar a luta já começou e espera-se que os competidores sejam criativos, provoquem uns aos outros, mas também mantenham os fãs atentos. É assim que ambos entendem e McGregor não perdeu tempo em lançar seu primeiro ataque com uma nota de voz em que imitava ‘Iron’ Chandler em uma cena do The Ultimate Fighter 31.

“Vamos lutar agora, vamos fazer isso agora, aqui mesmo, agora mesmo”, The Notorious foi ouvido no áudio com uma voz imitando o medo, para iniciar os jogos mentais contra seu oponente.

Mas Michael Chandler não quis ficar para trás com criatividade e com tom sinistro deixou uma mensagem de voz para McGregor com um toque sinistro sussurrou: “Conor, é tarde para ter medo”.

Depois, o próprio Chandler usou outra postagem em que zombava de McGregor por tratar a luta contra ele como um jogo.