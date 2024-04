Conor McGregor e Michael Chandler trocam mensagens de voz enigmáticas para divulgar a luta do UFC 303

Conor McGregor e Michael Chandler certamente terão muitas oportunidades de insultar um ao outro antes do UFC 303, mas isso não os impediu de começar as festividades mais cedo.

Os dois lutadores foram às redes sociais após o anúncio do tão aguardado confronto dos meio-médios, no dia 29 de junho, que foi oficializado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 300, no último sábado. A luta foi provocada pela primeira vez por McGregor em dezembro, na última véspera de Ano Novo, com “The Notorious” inicialmente provocando que a luta aconteceria com 185 libras.

Agora que a caneta finalmente foi colocada no papel, McGregor e Chandler começaram a exagerar em sua disputa de rancor, com McGregor dando o pontapé inicial com uma mensagem de voz enigmática.

“Vamos lutar agora?” McGregor disse com uma voz exageradamente aterrorizada. “Vamos fazer isso agora? Aqui e agora?”

Chandler respondeu com uma mensagem cantada que foi igualmente breve.

“Conor… é tarde demais para ter medo”, disse Chandler.

A rivalidade entre McGregor e Chandler já tem uma longa história, com Chandler tendo feito campanha para uma luta com o ex-campeão das duas divisões muito antes de serem escalados como treinadores adversários na temporada mais recente de O ultimo lutador. Presumia-se que os dois receberiam cartão amarelo um contra o outro após o final da temporada, mas nenhum anúncio oficial foi feito até o fim de semana passado.

Quando McGregor chegar ao octógono, será sua primeira luta em quase três anos. McGregor quebrou a perna em uma luta contra o rival Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021 e desde então está se recuperando, ao mesmo tempo em que busca outros projetos de entretenimento, incluindo um papel de protagonista no recente Casa da estrada refazer. Ele não vence uma luta desde que derrotou Donald Cerrone em janeiro de 2020.

Chandler, tricampeão dos leves do Bellator que também lutou pelo título do UFC, perdeu três das últimas quatro lutas. Embora seu recorde no UFC seja de apenas 2-3, ele já conquistou quatro bônus pós-luta, incluindo dois prêmios de Luta da Noite. Sua briga no UFC 268 com Justin Gaethje foi eleita Luta do Ano pelo MMA Fighting.

O UFC 303 encerra o evento anual da promoção International Fight Week e acontece no dia 29 de junho na T-Mobile Arena, em Las Vegas.