Conor McGregor junta-se ao BKFC como promotor. Quanto da empresa ele possui?

Tele sempre é controverso Conor McGregoranunciou sua parceria com Campeonato de Luta Bare Knuckle (BKFC), não como lutador, mas como promotor. Esta revelação veio logo após o burburinho em torno de seu retorno iminente em UFC 303 contra Michael Chandler, apresentando uma diversificação estratégica de sua já ilustre carreira.

Após um hiato de três anos, A reentrada de McGregor na arena de luta não poderia ser mais dramático. Durante a atmosfera eletrizante de Knucklemania 4presidente do BKFC David Feldman fez o anúncio inovador, passando a tocha para McGregor que, com sua bravata característica, ocupou o centro das atenções.

“E aí, KnuckleMania?” McGregor — explodiu, pegando o microfone. “‘The Notorious’ Conor McGregor aqui. Grandes notícias para você hoje – eu, junto com a McGregor Sports and Entertainment, sou agora um orgulhoso proprietário do Bare Knuckle Fighting Championships. Bem-vindo às grandes ligas. David Feldman, querido, nós conseguimos“, exclamou ele, preparando o cenário para uma nova era na BKFC.

A conexão de McGregor com o BKFC não é novo. Ele há muito admira a natureza crua e visceral da luta corpo-a-corpo, até mesmo insinuando que ele mesmo participaria dela. No entanto, parece que as suas ambições são muito maior do que apenas competir. Esta mudança para propriedade marca um acréscimo significativo à sua portifólio de negócios, embora os detalhes de sua aposta permaneçam em segredo. As primeiras indicações sugerem que a empresa desportiva de McGregor realizará uma participação minoritáriadividindo as rédeas da promoção com Roloso proprietário majoritário da participação.

O salto ousado de McGregor: de lutador a promotor influente no BKFC

As implicações de ter McGregor, uma figura sinônimo de sucesso e estrelato no MMAcomo promotor são monumentais para BKFC. Feldman não conseguiu esconder o seu entusiasmo ao discutir o futuro, observando: “Ter o maior nome de todos os esportes de combate como co-proprietário? Isso vai mover a agulha tremendamente. Estamos preparados para abrir novos mercados e embarcar em uma jornada emocionante nos próximos anos.”

O pivô de McGregor para o papel de promotor o coloca entre outros lutadores que se tornaram promotores, como Khabib Nurmagomedov com o seu Campeonato de luta de águia e Real Fight Inc. de Nate Diaz. No entanto, com o BKFC, McGregor está se aventurando em território relativamente desconhecido, prometendo trazer seu talento característico e atrair poder para o com os nós dos dedos nus cena.

À medida que a comunidade lutadora observa isso acontecer, uma coisa fica clara: Conor McGregorO talento de Gandhi para fazer manchetes não diminuiu. Na verdade, a sua transição de combatente para promotor pode ser apenas o seu movimento mais ousado, redefinindo o seu legado e, potencialmente, o próprio futuro da luta corpo-a-corpo. Num desporto onde as apostas são sempre altas, McGregor mais uma vez prova que ele não faz apenas parte do jogo – ele é um jogador fundamental remodelando seus limites.