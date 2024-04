Conor McGregor x Michael Chandler finalmente oficializado no UFC 303

Conor McGregor está de volta – desta vez de verdade.

O superastro irlandês e ex-campeão de duas divisões finalmente retorna à ação contra Michael Chandler na luta principal de cinco rounds do UFC 303, que encerra a International Fight Week 2024 em 29 de junho na T-Mobile Arena em Las Vegas .

O UFC anunciou o confronto durante a coletiva de imprensa pós-luta do UFC 300, na noite de sábado.

Já faz muito tempo para McGregor, cuja dispensa começou com uma lesão devastadora em sua luta mais recente, uma luta no UFC 264 com Dustin Poirier que terminou com uma perna quebrada. A lesão manteve McGregor afastado dos gramados, mas ele planejou seu retorno no ano passado, quando foi contratado como técnico O Lutador Final 31 oposto a Chandler.

A passagem como treinador do reality show veio e passou, e McGregor ainda não voltou, principalmente porque não havia se reinscrito no programa antidoping do UFC. McGregor finalmente se submeteu a testes antidoping novamente em outubro passado e, depois de passar pelos seis meses de testes exigidos, ele estava liberado para lutar a partir de março.

Durante semanas circularam rumores de que McGregor enfrentaria Chandler no UFC 300, mas ele tinha um compromisso prévio de promover o novo Casa da estrada remake na Amazon, que serviu como seu primeiro papel principal em um longa-metragem. Esse cronograma de promoção tornaria quase impossível lutar no UFC 300.

Quanto a Chandler, o ex-campeão dos leves do Bellator está fora de ação há mais de um ano aguardando a luta com McGregor. Ele apareceu mais recentemente em novembro de 2022, quando sofreu uma derrota por finalização para Dustin Poirier, caindo seu recorde geral do UFC para 2-3.

Chandler espera voltar aos trilhos e conseguir o maior empate da história do UFC quando enfrentar McGregor em junho. Mais lutas devem ser anunciadas para o pay-per-view de junho nas próximas semanas.