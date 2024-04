Conservadores britânicos acham que Thank quer que o príncipe Harry seja ‘deportado’ dos EUA

Um think tank conservador do Reino Unido, The Heritage Foundationentrou com uma ação judicial contra o Departamento de Segurança Interna (DHS) para acessar o Príncipe Harry registros de imigração.

O think tank está procurando descobrir se o príncipe Harry mentiu sobre o uso de drogas ao imigrar para os Estados Unidos. A Heritage Foundation argumenta que estes documentos são de interesse público.

Para imigrar para os Estados Unidos, o Príncipe Harry teria que revelar qualquer uso anterior de drogas durante a imigração processo de papelada. No entanto, ele não mencionou o uso de drogas em documentos oficiais, mas admitiu durante uma entrevista em 2020.

O Príncipe Harry mencionou o uso recreativo de substâncias como cannabis, cogumelos e até drogas pesadas como a cocaína.

Príncipe Harry pode enfrentar deportação

Mentir em tais documentos acarreta a pena de deportação. No entanto, parece que o Príncipe Harry está protegido da deportação pela administração do Presidente Joe Biden.

No passado, a embaixadora dos EUA no Reino Unido, Jane Hartley, mencionou na Sky News que enquanto Biden for presidente, Harry não será deportado.

O juiz distrital Carl Nichols será designado para o caso e determinará se o DHS é obrigado a liberar os documentos relativos ao processo de solicitação de visto do Príncipe Harry.

Além disso, se Donald Trump ganhar a presidência novamente, ele já declarou anteriormente que estaria aberto à deportação de Harry se for provado que ele mentiu em sua declaração.