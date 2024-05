Tele Dallas Cowboys têm sido uma potência no NFL desde a sua criação em 1960, ostentando uma lista de craques como Ezekiel Elliot, Dak Prescott, Deion Sanders e Roger Staubach. Sua história no draft é impressionante, com Prescott sendo a escolha da quarta rodada em 2016. No entanto, a NFL Media lançou uma bola curva com uma teoria maluca sobre as seleções do time para o draft de 2024.

Colin Cowherdapresentador do FS1, propôs uma teoria surpreendente de que o Jerry Jonesliderados pelo Dallas Cowboys estão minando intencionalmente Dak Prescott antes de sua temporada de contrato de 2024 para reduzir o preço pedido para uma extensão de contrato. Cowherd especulou: “Estamos reconstruindo a linha ofensiva. Você terá proteção. Mas no ano do seu contrato, a última coisa que farei é carregá-lo com armas.”

A especulação ganhou força quando os Cowboys selecionaram apenas um recebedor no Draft de 2024 da NFL, selecionando Ryan Fournoy do sudeste do estado de Missouri na sexta rodada. Isso levou a dúvidas sobre se a equipe estava limitando deliberadamente o apoio ofensivo de Prescott. No entanto, Jerry Jones refutou estas afirmações, afirmando a sua intenção de permanecer competitivo.

Os Dallas Cowboys estão minando deliberadamente Dak Prescott?

O próprio Prescott sugeriu estar aberto a um contrato amigável com os Cowboys. No entanto, se outro time puder oferecer a ele um acordo lucrativo, os Cowboys poderão ter dificuldades para igualá-lo. Isto levantou preocupações sobre o futuro de Prescott com a equipe e o impacto potencial em seu desempenho.

A situação despertou interesse e debate significativos entre fãs e analistas da NFL. É uma narrativa convincente que chamou a atenção dos entusiastas do futebol. À medida que o drama se desenrola, será fascinante ver como isso afeta as negociações contratuais de Prescott e a dinâmica dentro da organização dos Cowboys.

Concluindo, embora a teoria dos Cowboys sabotando Prescott possa parecer absurda, ela gerou discussões sobre as decisões estratégicas do time e o futuro de seu quarterback estrela. Só o tempo dirá como essa história se desenrola e suas implicações tanto para Prescott quanto para os Cowboys. À medida que a entressafra avança, todos os olhos estarão voltados para Dallas enquanto eles navegam pelas negociações do contrato e se preparam para a próxima temporada.