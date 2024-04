Contrato de Angel Reese com a WNBA: quanto a estrela da LSU ganhará no próximo ano?

Anjo Reesea estrela de destaque de LSUestá pronto para agitar o WNBA no próximo ano, mas quanto ela ganhará? Enquanto se prepara para entrar no mundo profissional do basquete, Reese enfrenta uma dura realidade: os salários da WNBA são insignificantes em comparação com os de seus colegas da NBA, deixando muitos se perguntando por que existe uma diferença tão significativa.

Por exemplo, jogadores de primeira linha da WNBA como Jewell Loyd, Diana Taurasi e Arike Ogunbowale comandam um teto salarial de US$ 234.936, tornando-os o trio mais bem pago de sua liga. Em contraste, NBA Super estrela Stephen Curry ostenta um teto salarial de impressionantes US$ 48,07 milhões – um valor aproximadamente 204 vezes maior do que o de Loyd, Taurasi e Ogunbowale juntos.

Angel Reese admite involuntariamente que tomou a decisão da WNBA há muito tempo

A disparidade nos rendimentos levanta questões sobre a igualdade de género e a valorização das atletas femininas em comparação com os seus homólogos masculinos. Apesar de ostentarem elogios e conjuntos de habilidades comparáveis, jogadores da WNBA como Taurasi e Loyd ganham significativamente menos do que seus colegas da NBA.

Então, qual é o problema com os salários da WNBA? Bem, o salário médio de um jogador da WNBA na temporada de 2022 foi de US$ 102.751, um valor que aumentou para US$ 147.745 na temporada de 2023. Embora estes números representem uma tendência positiva, ainda não conseguem proporcionar uma compensação equitativa pelo talento e dedicação demonstrados pelas mulheres no basquetebol profissional.

O que o destaque da LSU pode esperar ganhar?

Para novatos como Reese, o cenário financeiro é particularmente assustador. Embora ela possa receber uma avaliação NIL considerável – estimada em US$ 118.000 anuais – seu salário potencial na WNBA é insignificante em comparação. Com salários de novato variando de US$ 62.285 a US$ 74.305, Reese pode enfrentar disparidades financeiras significativas ao fazer a transição do basquete universitário para o basquete profissional.

A discrepância nos salários entre a WNBA e a NBA pode ser atribuída a diferenças na geração de receitas, com a NBA arrecadando mais de US$ 10 bilhões na temporada de 2022, em comparação com os aproximadamente US$ 60 milhões da WNBA. Esta disparidade de receitas impacta diretamente os salários dos jogadores, destacando a necessidade de um maior investimento no desporto feminino.

Enquanto Reese navega em sua jornada até a WNBA, ela se junta a um grupo de atletas talentosos que defendem a igualdade de gênero e uma remuneração justa no basquete profissional. Embora o caminho a seguir possa ser desafiador, a presença de Reese na WNBA representa um passo significativo para alcançar maior equidade no desporto.