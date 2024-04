Costco supostamente vende mais de US$ 100 milhões em ouro a cada mês

A loja conhecida por vender tudo a granel está atualmente no jogo dos metais preciosos… vendendo barras de ouro de 1 onça e 24 quilates em suas lojas por cerca de US$ 2.400 cada. Isso vem acontecendo há cerca de 6 meses ou mais e, neste momento… aparentemente é uma forma de ganhar dinheiro.

Analistas do Wells Fargo teriam dito a seus clientes no início desta semana que a Costco poderia estar faturando entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões em vendas de ouro a cada mês. Uau!