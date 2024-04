Courtney Love diz que Taylor Swift não é importante e disses Beyoncé também

Courtney Amor não estou demonstrando muito amor por Taylor Swift – na verdade, ela tem algumas palavras duras para ela… sem mencionar Beyoncé e muitas outras mulheres no espaço pop moderno.

Então, Love mostrou seu desdém por Madonna, dizendo: “Eu não gosto dela e ela não gosta de mim”. Você deve se lembrar, os dois tiveram uma interação desastrosa no Video Music Awards da MTV de 1995, enquanto Madonna era entrevistada por um repórter. Kurt Loder .

Passando para Beyoncé, Love disse que não se importava com o novo álbum country de sucesso da cantora, “Cowboy Carter”, mas estava desanimada com o simbolismo do disco de mulheres negras entrando em espaços antes dominados apenas por mulheres brancas.