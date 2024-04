Cristiano Ronaldo em apuros após ameaçar bater no árbitro (Vídeo)

EUuma reviravolta chocante nos acontecimentos, Cristiano Ronaldo recebeu cartão vermelho por conduta violenta durante Supertaça Saudita do Al-Nassr confronto da semifinal contra Al-Hilal. O Real Madrid o temperamento da lenda explodiu quando ele pareceu dar uma cotovelada e pisar em seu oponente, Ali Al-Bulaihiprovocando uma confusão em campo.

O incidente ocorreu nos momentos finais da partida, com Al-Nassr perdendo por 2 a 0. Ronaldo e Al-Bulaihi se chocaram perto da linha lateral quando o astro português tentou agarrar a bola para um lançamento rápido. Ronaldo as ações levaram a um confronto acirrado, com jogadores de ambas as equipes se envolvendo.

Imagens da partida de futebol mostraram Ronaldo jogando uma cotovelada em Al-Bulaihi, fazendo-o cair, e mais tarde parecendo pisoteá-lo, embora a visão estivesse obstruída. A altercação aumentou, com jogadores se empurrando e se empurrando, gerando uma cena caótica em campo.

Ronaldo foi expulso aos 86 minutos

Juiz Mohammed Al Hoaish não perdeu tempo em mostrar Ronaldo um cartão vermelho direto por suas ações. O atacante de 39 anos ficou visivelmente furioso, gesticulando como se quisesse dar um soco no árbitro antes de se conter. Ele então deu um tapinha sarcástico no ombro de um árbitro ao sair do campo.

Ronaldo a frustração foi crescendo ao longo da partida, como antes, Al-Nassr teve um gol anulado, levando a um confronto entre Ronaldo e o árbitro. Apesar de Sadio Mané marcando um gol de consolação no final para 10 jogadores Al-Nassr, Al-Hilal saiu vitorioso com gols de Salem Aldawsari e Malcomgarantindo sua vaga na próxima rodada do Supercopa Saudita.

O incidente marca uma reviravolta decepcionante para Ronaldo e Al-Nassrque foram eliminados da competição pelo Liga Profissional Saudita líderes. Ronaldo as ações o colocaram em maus lençóis e as repercussões de seu comportamento ainda estão para ser vistas.