Cronograma de pagamento CalFresh: Quem receberá seu vale-refeição esta semana?

ETodos os meses, o governo da Califórnia envia benefícios CalFresh ou Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) para certas famílias que necessitam de assistência na compra de itens essenciais para sua família.

Pão e cereais, frutas e legumes, e carne, peixe, aves e produtos lácteos são todos itens da lista aprovada de alimentos para os quais o Cartão EBT pode ser usado. No entanto, cigarros e álcool, rações para animais de estimação e alimentos quentes não estão incluídos nisso.

Se você for um novo beneficiário de benefícios por meio do SNAP ou do Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF), você pode estar se perguntando a que horas seu Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) será carregado com fundos. O tempo de depósito para benefícios EBT pode variar dependendo do estado em que você mora.

Em califórnia, Benefícios do CalFresh ou vale-refeição são depositados em cartões EBT durante os primeiros 10 dias de cada mês. A data exata de envio é determinada com base no último dígito do número do processo de cada beneficiário.

Isso significa que para esta semana, se o último dígito do número do seu processo estiver entre um e sete, você poderá gastar o valor no Cartão EBT na primeira semana de abril. Aqueles com os dígitos 8, 9 e 0 terão que esperar até 8 a 10 de abril para que o cartão seja carregado com os fundos.

A que horas o Vale-Refeição aparece no cartão EBT na Califórnia?

De acordo com um artigo no SavingAdvice.com, Benefícios SNAP e benefícios em dinheiro normalmente são depositados em seu cartão EBT entre meia-noite e 20h na data de depósito designada.

No entanto, é importante observar que o tempo exato pode variar dependendo do estado em que você se encontra. O artigo fornece uma lista abrangente de Tempos de depósito EBT para cada estado dos EUA, com resultados variados.

Para os californianos, Benefícios do EBT são depositados às 23h59 (hora local), e esse também é o caso no Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia e Havaí. Enquanto no Alasca, Delaware, Flórida e Geórgia, eles são depositados às 06h.