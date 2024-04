Cuba Gooding Jr. Superfícies em Miami em meio ao drama do ataque federal de Diddy

Cuba Gooding Jr. estive em Miami no fim de semana passado – o mesmo lugar Diddy está em meio a uma investigação federal em andamento… interessante considerando sua suposta conexão.

TMZ obteve uma foto de Cuba em South Beach no domingo de Páscoa, e como você pode ver… ele está sozinho na parte de trás de um carrinho de golfe, que anuncia aluguel de iates, e há dois caras desconhecidos sentados na frente.

Cuba parece relaxado com seus óculos escuros enquanto usa seu telefone – e sim, ele certamente está vestido para um dia festivo e ensolarado no Sunshine State.

Claro, a razão pela qual a presença de Cuba no sul da Flórida pode levantar uma sobrancelha ou duas é que ele e Diddy foram recentemente nomeados co-réus na ação movida por Rodney Jones … um ex-funcionário do magnata Bad Boy.

Você deve se lembrar… Rodney alegou que Diddy o apresentou a Cuba enquanto todos estavam no iate de Diddy, e Cuba começou a acariciá-lo. Rodney afirma que teve que afastar Cuba durante o suposto encontro.

Rodney alegou ainda em seu processo que sentia que Diddy o havia deixado com Cuba na tentativa de passá-lo para seus amigos da indústria.

Diddy negou todas as alegações de Rodney… e algumas de suas alegações no processo fracassaram quando colocadas sob um microscópio.

É claro que, à luz tudo o que aconteceu com Diddy desde que o processo foi aberto no início deste ano – o aparecimento repentino de Cuba em Miami atrairá mais atenção do que normalmente chamaria.