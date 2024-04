Dak Prescott poderia ser substituído nos Cowboys por… Derek Carr?

Tele Dallas Cowboys estão enfrentando um potencial dilema contratual com Dak Prescott quando ele entra no último ano de seu contrato. De acordo com Josina Anderson, da CBS Sports, não há negociações “iminentes” ou ofertas de contrato para a extensão de Prescott. Embora um novo contrato ainda possa ser negociado, há também a possibilidade realista de Prescott jogar sua última temporada em Dallas.

À luz desta situação, Christopher Kline da FanSided propôs um cenário comercial onde os Cowboys buscariam Derek Carr de Santos de Nova Orleans se Prescott decidir sair. Kline acredita que esta pode ser a melhor chance dos Cowboys de adquirir um titular comprovado, citando as quatro aparições de Carr no Pro Bowl e sua habilidade de fazer arremessos ousados ​​e criar jogadas explosivas.

Gesto comovente de Dak Prescott com um fã com deficiência

Kline sugere que os Saints podem considerar negociar Carr devido à crescente competitividade na NFC Sul, com o Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons emergindo como fortes concorrentes. Ele destaca que com o novo coordenador ofensivo do Saints Klint Kubiak provavelmente introduzirá elementos de Kyle ShanahanNo ataque, Carr pode ser uma boa opção em Nova Orleans.

Derek Carr tem tido um desempenho consistente na NFL, tendo lançado pelo menos 21 passes para touchdown em oito de suas 10 temporadas como titular. Apesar de seu desempenho constante, o recorde geral de Carr é de 72-87, o que levanta questões sobre sua capacidade de liderar uma equipe para um sucesso consistente.

Poderia Derek Carr ser a resposta para o Dallas Cowboys?

A incerteza que envolve Dak PrescottA situação contratual de levou a especulações sobre potenciais substitutos, com Derek Carr emergindo como uma opção viável para o Dallas Cowboys.

A possibilidade de uma troca depende do futuro de Prescott com o time e da avaliação do Saints sobre sua posição de zagueiro. À medida que a entressafra avança, será interessante ver como esses cenários se desenrolam e se uma possível negociação envolvendo Derek Carr se tornará realidade.