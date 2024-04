Dana White dá grande dica sobre o retorno de Conor McGregor ao UFC

Tele especula por aí Conor McGregor e seu potencial retorno ao UFC octógono tem sido abundante nos últimos meses, e agora há notícias de O próprio chefe do UFC, Dana White.

McGregor está fora de ação desde que quebrou a perna em uma luta contra Dustin Poirier e alguns até se perguntaram se ele voltaria, visto que havia se recuperado, mas ainda parecia estar vivendo um estilo de vida festivo.

Dana White provoca retorno de Conor McGregor ao UFC em vídeo enigmático

Em uma reviravolta, Branco sugeriu agora que um anúncio para O retorno de McGregor para o octógono está ao virar da esquina.

Ele está pensando em voltar com um evento PPV em 29 de junho contra Michael Chandlere uma história de White no Instagram dá algumas dicas.

Ele postou um vídeo de McGregor em sua história no Instagram, com a legenda: “Em breve…”

O clipe parecia ser de McGregor chegando para uma de suas coletivas de imprensa no UFC 229.

McGregor passa em outro teste de drogas

É difícil imaginar o que Branco poderia estar sugerindo aqui algo diferente de um retorno para McGregoro que é uma ótima notícia para os fãs do esporte.

Atividade do Instagram de McGregor recentemente também sugeriu que lutará em breve, ao passar no quinto teste de drogas do ano e postar uma história com a legenda: “Fui testado novamente ontem. Tudo bem no bairro.”

Chandler, durante entrevista ao TMZ Sports, abordou os rumores em torno do anúncio da luta.

Durante a entrevista, Chandler afirmou: “Recebi o anúncio oficial… Vai acontecer neste verão. Não posso dizer a data real, mas vai acontecer neste verão, sim. Eu contra Conor. Obviamente, este foi um ano em preparação. Fizemos The Ultimate Fighter, ele obviamente estava fazendo o filme Road House e todas as suas outras aspirações e elogios fora do octógono, então aqui estamos, neste verão, estou pronto.”