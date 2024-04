Dana White elogia Max Holloway pelo ‘momento sagrado’ no UFC 300: ‘Isso é como uma merda de filme’

Max Holloway já produziu uma carreira repleta de vitórias marcantes, mas nada pode superar seu desempenho no UFC 300.

Com o tempo passando e uma vitória garantida por decisão unânime, Holloway decidiu jogar a cautela ao vento ao apontar para o chão no centro do octógono e convidar Justin Gaethje para trocar de mãos com ele. Ambos os lutadores começaram a lançar bombas, mas foi Holloway quem acertou uma bomba nuclear que fez Gaethje cair de cara na tela faltando apenas um segundo para o fim do relógio.

A luta coroou Holloway como o novo campeão do “BMF”, mas o mais importante, ele pode ter colocado sua carreira em uma trajetória totalmente nova.

"Quando você pensa, estamos sentados naquela sala e criamos o 'BMF', esta noite incorporou totalmente para o que aquele cinturão foi construído", disse o CEO do UFC, Dana White, sobre a luta. "Devia haver uma foto daquela luta na porra do dicionário quando você procura 'BMF'. Foi incrível.

“As pessoas sempre me perguntam o que eu faço – eu vendo momentos sagrados para ganhar a vida. Esse foi o melhor momento sagrado de todos os tempos. Se você estivesse em casa, se estivesse em um bar ou se estivesse aqui ao vivo esta noite, não há merda maior do que isso.”

White reconheceu que a reputação de Holloway foi parte do motivo pelo qual ele foi escolhido como adversário de Gaethje para o maior card do UFC da história.

O fato de que Holloway poderia ter chegado à vitória naquele round final, mas optou por apenas morder seu porta-voz e trocar golpes com Gaethje nos segundos finais, disse a White tudo o que ele precisava saber sobre o ex-campeão dos penas.

“É por isso que Max Holloway e Gaethje são amados”, disse White. “Quantas vezes você já viu uma luta onde o cara vence, você sabe que ele está ganhando, eles clicam na coisa dos 10 segundos, o cara levanta a mão e fica correndo, se movimentando.

“Ele tem a luta vencida e está lá com um dos lutadores mais perigosos do ramo e ele diz vamos fazer isso e os dois obedecem e entram e simplesmente começar [throwing bombs]. Falta um segundo e um nocaute desses. Isso é como uma merda de filme.”

Escusado será dizer que Holloway e Gaethje levaram para casa o Fight of the Night, que veio junto com um bônus de $ 300.000 para cada um deles (Holloway na verdade dobrou os bônus ao vencer o Performance of the Night também). Na verdade, White diz que será muito difícil imaginar algo que supere isso até o final de 2024.

“É a Luta do Ano”, disse White. “Se algo supera isso na Luta do Ano, puta merda, não quero ver os dois caras envolvidos naquela luta no final da luta.”

White costuma dizer que o UFC não cria necessariamente superestrelas porque se fosse assim tão fácil, a empresa já teria dezenas no elenco. Em vez disso, existem momentos específicos que ajudam alguns lutadores a transcender para o espírito da época dos esportes de combate.

Em quase todas as medidas possíveis, Holloway já era uma estrela lucrativa com a qual o UFC contava para ser a atração principal de vários shows massivos em todo o mundo. Mas o que ele fez no UFC 300 pode colocar Holloway em uma categoria totalmente nova, compartilhada apenas por alguns poucos selecionados na história do esporte.

“Ele era uma estrela vindo aqui. Ele se elevou a um nível totalmente diferente depois desta noite”, disse White. “Esta noite foi um momento de definição de carreira para um cara que já conquistou tantas coisas boas. Um dos maiores pesos penas de todos os tempos, senão o maior.

“Ele está sempre falando sobre como tem as melhores mãos no UFC e então faz o que faz esta noite. F****** incrível. Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre esses caras e aquela luta.”