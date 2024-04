Dana White provoca retorno de Conor McGregor ao UFC

Com o UFC a pouco mais de uma semana de um evento pay-per-view histórico, o CEO do UFC, Dana White, está preparando a mesa para um grande anúncio sobre a maior estrela da promoção.

White postou um vídeo em sua história no Instagram na manhã de sexta-feira que mostrava Conor McGregor entrando em um prédio antes de um evento do UFC e com a legenda “Em breve…”, talvez provocando o retorno do ex-campeão de duas divisões.

McGregor anunciou pouco antes do final de 2023 que enfrentaria outro Lutador Final 31 técnico Michael Chandler em 29 de junho – que é o UFC 303, principal atração da International Fight Week anual da promoção – mas em entrevistas subsequentes, White não confirmou nada, chegando mesmo a dizer que estaria esperançoso de que McGregor retornasse no outono para enfrentar Chandler.

“The Notorious” disse recentemente em A hora do MMA que um retorno neste verão é iminente, mas não forneceu mais detalhes.

Se McGregor retornar neste verão, será sua primeira aparição desde que sofreu uma grave lesão na perna na derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021.