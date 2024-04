Darvin Ham já é o vilão do Lakers e os fãs não acham que ele estará por perto por mais uma temporada

LA Lakers treinador principal Presunto Darwin enfrentou fortes críticas nas redes sociais após a terceira derrota consecutiva do time para o Nuggets de Denver na quinta feira. Após uma derrota em casa por 112-105, o Lakers estão agora à beira da eliminação, enfrentando uma situação que lembra as finais da Conferência Oeste da temporada passada contra o mesmo adversário.

Nikola Jokić Liderou o Pepitas com 24 pontos, 15 rebotes e nove assistências, apoiado por fortes atuações de Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter Jr.

Anthony Davis, do Lakers, dá um olhar matador para Darvin Ham durante um intervalo tenso

Apesar dos esforços sólidos de Lebron James e Antonio Davisque marcaram 26 e 33 pontos respectivamente, o Lakers não conseguiu superar o Pepitas‘ataque equilibrado.

Reação dos fãs aos comentários dos analistas

presuntoAs rotações e ajustes ao longo da temporada foram criticadas mais uma vez, com fãs e analistas expressando sua frustração nas redes sociais.

“Mike Malone continua a desafiar todas as chamadas duvidosas e continuo irritado porque Darwin gelado com as mãos nos bolsos o [Jamal] Murray colisão no final do jogo 2″, apresentador do Hoops Tonight Jason Timpf disse em X.

Apesar do Lakers‘ lutas nos playoffs, presunto espera-se que retorne como treinador principal para sua terceira temporada. No entanto, os fãs não parecem convencidos.

“Alguém diga presunto desafios não rolam…” um usuário respondeu em Timpfpostagem.

Outro acrescentou: “Darwin não tem ideia do que está acontecendo.”