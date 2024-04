Data Canelo Alvarez x Jaime Munguia: Quando é a luta e tudo o que você precisa saber

vocêcampeão indiscutível dos super-médios Saul Canelo Álvarez retornará à ação contra seu companheiro mexicano Jaime Munguia em uma das lutas mais esperadas do ano.

Marcado para o fim de semana do Cinco de Mayo, o confronto será um sucesso financeiro para os dois lutadores.

David Benavidez mostra a Canelo Alvarez quanto dano ele poderia causar em 7 segundos

O promotor PBC não estava disposto a homenagear Canelo$ 35 milhões garantidos para essa luta, então o lutador mexicano decidiu retornar sob a égide da DAZN/Matchroom para enfrentar Munguia.

Em 26 de fevereiro, surgiram relatos de que Canelo (60-2-2, 39 KOs) se separou do Premier Boxing Champions (PBC), com quem assinou um contrato de três lutas no ano passado.

Mas depois de bater Jermell Charlo por decisão unânime em setembro, Canelo queria enfrentar seu irmão gêmeo e atual campeão dos médios do WBC, Jermall. Infelizmente para o ex-UFC estrela, foi aí que surgiram problemas.

Quando a luta acontecerá?

O duelo totalmente mexicano acontecerá no sábado, 4 de maio, em Las Vegas.

Onde vai lutar Canelo x Munguia?

A luta acontecerá na T-Mobile Arena. A luta Canelo x Munguia está prevista para começar aproximadamente às 20h15 PT e 23h15 ET nos Estados Unidos.

Onde assistir Canelo x Munguia?

A luta entre Canelo Alvarez e Jaime Munguia estará disponível no DAZN mundialmente, enquanto nos Estados Unidos também estará disponível para assistir no Amazon Prime Video em PPV.

Qual é o card completo de Alvarez x Munguia?

Canelo Alvarez x Jaime Munguia, pelo indiscutível título dos supermédios

Mario Barrios x Fabian Maidana, pelo título interino dos meio-médios do WBC

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre, pelo título meio-médio da WBA

Brandon Figueroa x Jesse Magdaleno, pelo título interino dos penas do WBC

Quando foram suas últimas lutas?

Canelo Álvarez teve um 2023 cheio de ação, defendendo com sucesso seus títulos dos super-médios em duas ocasiões. Em maio do ano passado, ele derrotou a Grã-Bretanha John Ryder e em setembro ele derrotou o americano Jermell Charloconsolidando seu reinado no topo do boxe.

Seu oponente Mungua não é nada fácil, já que ganhou o título vago dos super-médios WBC Silver em 2023 e o manteve com sucesso em janeiro deste ano.