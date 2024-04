Dawn Staley desaba depois de vencer Natty e recebe flores depois de levar a Carolina do Sul à temporada invicta

EUNum tão esperado momento de redenção, Dawn Staley, a impetuosa e feroz técnica do time de basquete feminino da Carolina do Sul, finalmente saboreou a vitória quando seu time alcançou a vitória por 87-75 sobre Iowa no Campeonato da NCAA.

A opinião de Dawn Staley sobre mulheres trans no basquete universitário era diferente da de Lisa Bluder

Dawn Staley, arquiteta do sucesso da Carolina do Sul

Esta vitória marcou o auge de uma temporada invicta para o Galos de guerragravando seu nome na história ao lado de poucos da elite em Basquete da I Divisão.

A vitória sobre o Iowa Hawkeyes não foi apenas para garantir o campeonato; tratava-se de reescrever a narrativa da derrota da temporada anterior.

Um ano depois de ficar aquém do desempenho notável de Caitlin Clark nas semifinais, Staley e sua equipe demonstrou uma determinação inabalável para conquistar o prêmio final.

Com um recorde impecável de 38-0, Carolina do Sul juntou-se à realeza do basquete, tornando-se apenas o décimo time em Divisão I história para alcançar uma temporada invicta.

Esta vitória não só garantiu o terceiro título nacional em sete torneios, mas também solidificou seu status como a mais nova dinastia do basquete universitário feminino.

Como treinador Staley aproveitando o momento incrível de seu programa de basquete, a jovem de 53 anos não pôde deixar de chorar e não conseguiu falar pela primeira vez quando estava sendo entrevistada na televisão.

Com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto chovia confete de cima, Staley abraçou a realização de um sonho adiado desde o passado abril.

O mundo dos esportes se curva a Staley

Além dos elogios e recordes, Staley’s a liderança transcende o tribunal.

Depois Carolina do Sul vencer Domingo torcedores, analistas e lendas do esporte se reuniram nas redes sociais para elogiar as conquistas notáveis ​​do treinador com este time.

Entre eles estava Angel Reese, que reconheceu o impacto Staley teve em seu desenvolvimento pessoal dizendo “Estou tão feliz por @dawnstaley!! Como mulher negra, admiro o que você fez! Você sempre me olhou e sempre me amou como se fosse sua!”

Lenda do Lakers, Magia Johnsonadicionado à conversa com sua própria mensagem dizendo que isso Galos de guerra O time ficará para a história como um dos melhores times que já jogou basquete universitário.

Ao olharmos agora para trás Carolina do Sul conquista, treinador Staley está emergindo como um farol de inspiração na crescente popularidade global dos esportes femininos.