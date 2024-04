De Caleb Williams a Chris Jones: todo mundo desiste de Caitlin Clark depois de LSU vs Iowa

Tele Hawkeyes de Iowa e Caitlin Clark estão se recusando a desistir de seu sonho de campeonato nacional ao abandonarem o Tigres da LSU Fora de Elite Oito na Loucura de Março para avançar para a Final Four, deixando-os a 48 minutos de uma segunda participação consecutiva na disputa pelo título, e todos estão impressionados.

ClarkOs 40 pontos, 12 assistências e sete rebotes de ela não são estatísticas surpreendentes hoje em dia, estão apenas um pouco acima de suas médias, mas esses são os padrões incríveis que a artilheira recorde da NCAA estabeleceu para si mesma.

A interação final de Caitlin Clark e Angel Reese que todos estavam esperando para ver

É sua última tentativa de ganhar o campeonato depois de ser derrotada por Anjo Reese em 2023, é porque ela vai direto para a WNBA em 2024 depois de anunciar sua intenção de entrar no draft deste ano, e está jogando como se soubesse que é sua última chance.

A forma resultante deixou arenas lotadas e alguns dos maiores nomes do esporte ligando os aparelhos de televisão para vê-la continuar a surpreender os times, com jogadores como Caleb Williams, Chris Jones e Deebo Samuel todos cantando louvores a ela.

Levando para X.com, antes conhecido como Twitter Elon MuskApós a aquisição de 2022, todas as estrelas da NFL ficaram surpresas com o que estavam assistindo.

Samuels disse: “Bruhhhh Caitlyn Clark [sic] não pode ser guardado !!!!!!”

Enquanto Willians acrescentou da mesma forma: “Ela acabou de tirar o logotipo …”

Antes Jones declarou: “Os jogos de basquete feminino são mais emocionantes do que os masculinos.”

Até mesmo aqueles envolvidos em seu esporte a exaltavam como Patrick Beverley disse: “Ela é a verdadeira”, antes Josh Hart continuou os aplausos com, “Caitlin Clark a verdade.”

Clark está cheio de motivação

Com seu status de escolha geral no Draft da WNBA de 2024 essencialmente garantido e uma oferta de US$ 5 milhões na mesa de Cubo de geloNa liga de basquete da NBA, muitos atletas podem ter largado um pouco as ferramentas, pois sabiam que sua carreira estava segura de qualquer maneira.

Mas não Clark. Ela está com fome daquele anel.

“Acho que isso mostra a confiança que tenho em mim mesmo”, Clark disse sobre seus padrões de tiro letais. “O tempo que dediquei à academia. Sei que estou pronto para esse momento. Achei que minha tacada foi boa no aquecimento.

Certamente ajuda quando você faz sua primeira cesta de três pontos como arremessador, quando você consegue ver a bola entrar.”

Ela acrescentou: “Para voltar aqui [regional champs] é muito difícil. Esta região estava repleta de tantos talentos”, Clark disse. “O trabalho não terminou.”

Os Hawkeyes jogarão contra os UConn Huskies no Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland na sexta-feira, 5 de abril, com o jogo programado para começar às 21h30 EST.