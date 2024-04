De sonhador australiano a estrela da NFL: Jordan Mailata assina grande extensão de contrato

Philadelphia Eagles solidificou seu linha ofensiva com a extensão do left tackle Jordan Mailataselando um contrato de três anos no valor US$ 66 milhões.

Mailata é agora um dos left tackles mais bem pagos

O acordo inclui um impressionante US$ 48 milhões garantido e um robusto US$ 20 milhões bônus de assinatura, fazendo Milhas um dos left tackles mais bem pagos da liga.

Este movimento mantém Milhas em Filadélfia ao longo da temporada de 2028, alinhando-o com outros Eagles como Jalen Dói, Landon Dickersone Jake Elliott.

Mailat’s A jornada até este momento é nada menos que notável.

Vindo de Austrália com experiência em rugby, ele fez a transição para o futebol americano com pouco conhecimento prévio do jogo.

No entanto, seu atletismo natural chamou a atenção de Águias treinador de linha ofensiva Jeff Stoutlandque nutriu Mailat’s talentos em um left tackle de destaque.

Apesar de não ter jogado um único jogo em suas duas primeiras temporadas na NFL Mailat’s dedicação e trabalho árduo valeram a pena, valendo-lhe um cargo inicial e agora uma lucrativa extensão de contrato.

Acabou de chegar: Eagles e LT Jordan Mailata chegaram a um acordo sobre uma extensão de três anos no valor de US$ 66 milhões que inclui US$ 48 milhões garantidos e um bônus de assinatura de US$ 20 milhões, segundo fontes. O acordo liga Mailata à Filadélfia até a temporada de 2028. A média de US$ 22 milhões por ano… pic.twitter.com/Svo6Ikvp0B ? Adam Schefter (@AdamSchefter) 4 de abril de 2024

A extensão de Mailata dá estabilidade a Jalen Hurts

Enquanto Milhas ainda não atingiu o status de Pro Bowl ou All-Pro, sua consistência e brilho em campo sugerem que ele está a caminho de se tornar um dos principais atacantes da liga.

Sua parceria com Landon Dickerson no lado esquerdo do Águias A linha é um bom presságio para o futuro do time, proporcionando estabilidade e proteção ao quarterback Jalen Hurts.

Com Mailat’s extensão, o Águias garantir o lado esquerdo da linha ofensiva em um futuro próximo, complementando a recente extensão do contrato de Dickerson.

Essa continuidade nas trincheiras aumenta a proteção dos Hurts e prepara o terreno para o sucesso ofensivo nas próximas temporadas.

Além de fortalecer a linha ofensiva, Mailat’s extensão sublinha a Águias compromisso de construir um núcleo jovem e talentoso.

Com vários participantes importantes assinados em acordos plurianuais, incluindo talentos de destaque como Saquon Barkley e DeVonta Smith, Filadélfia está prestes a fazer ondas no NFL paisagem nos próximos anos.